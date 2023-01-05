Dell推3款全新UltraSharp顯示器 加入標榜讓黑色更真實的IPS Black顯示技術
Dell在CES 2023展前公布全新UltraSharp顯示器，其中包含採用IPS Black顯示技術、標榜能讓黑色表現更真實的UltraSharp 32 6K顯示器，以及另一款同樣採用IPS Black顯示技術的UltraSharp 34 Curved USB-C Hub顯示器，另外還推出一款尺寸達43吋的UltraSharp 43 4K USB-C Hub顯示器。
三款顯示器主要都是針對商用需求打造，因此除了標榜可呈現更真實的黑色，更增加許多可提高工作效率的設計。
其中，在UltraSharp 32 6K顯示器的黑色真實度提升約41%，並且在顯示器上方搭載一組4K解析度視訊鏡頭，另外也提供畫面自動縮放裁切與自動物理關閉功能。而31.5吋顯示器則是對應99% DCI-P3廣色域表現，並且符合DisplayHDR 600規格設計，顯示器更內建雙14W擴音器與具備回音消除功能的麥克風，連接埠則包含DisplayPort 2.1、Thunderbolt 4等介面，更可透過子母畫面等形式同時顯示兩組訊號來源內容。
而同樣搭載IPS Black顯示技術、採34吋與WQHD (2560 x 1440)解析度曲面設計的UltraSharp 34 Curved USB-C Hub顯示器，則是具備2000:1顯示對比、對應98% DCI-P3廣色域，同樣支援子母畫面功能，USB-C連接埠則可對應90W充電能力，預計會在今年1月底率先在美國市場推出，建議售價則為1260美元。
至於採43吋設計的UltraSharp 43 4K USB-C Hub顯示器，則是支援KVM功能，意味使用者能直接透過相同一組滑鼠、鍵盤，在不同連接訊號間切換使用，方便使用者操作使用，另外也具備彈出式USB-A與USB-C連接埠，建議售價則是1330美元，同樣預計在今年1月底進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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