華碩在ProArt Studiobook機種加入裸視3D功能 Zenbook、Vivobook強化OLED顯示技術

如同今年在遊戲筆電強化顯示技術，華碩在今年度更新的主流筆電機種，分別提升運算效能、提高耐用性，並且加入抗菌及環保設計，另外則是在筆電螢幕視覺感受進一步強化，並且換上新款處理器與顯示卡設計。

其中，在此次更新的ProArt Studiobook機種中，ProArt Studiobook 16 3D OLED搭載全球首款16寸、3.2K解析度與120Hz畫面更新率的3D OLED螢幕，並且支援以偏光原理為基礎，搭配眼睛視線追蹤實現的裸視3D立體視覺顯示效果，另外也導入諸如ProArt Creator Hub 2等強化內容創作功能。

而未搭載裸視3D立體視覺效果的機種，則區分ProArt Studiobook 16與ProArt Studiobook Pro 16 OLED，並且升級採用Intel第13代Core系列處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，同樣也加入諸多利於內容創作的功能設計。

至於在主流機種，則是更新Zenbook Pro 14 OLED、Zenbook 14X OLED，以及Zenbook Pro 16X OLED與Zenbook Pro 14 Duo OLED，其中同樣將處理器與顯示卡做了升級，並且透過液態金屬等介質提高散熱效益，螢幕更大量採用OLED顯示面板，藉此提高內容創作、影音剪輯應用需求。

另外，這次更新的Vivobook Pro 16X等機種，則是採用Intel新款處理器與NVIDIA新款顯示卡設計，同時也進一步強化OLED螢幕顯示規格，另外也加入對應裸視3D立體視覺功能，藉此滿足更多創作使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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