華碩高階款筆電ExpertBook B9也加入OLED 仍喊「全球最輕盈」

針對過往推出的高階商用筆電ExpertBook B9，華碩在此次更新也在此機種採用OLED顯示面板，並且進一步強化安全等使用體驗。

▲ExpertBook B9 OLED

由於採用OLED顯示面板，因此新機名稱也變成ExpertBook B9 OLED，依然標榜為全球最輕盈的14吋、16:10顯示比例商用筆電，重量控制在980公克起跳。

此次更進一步強化機身框體設計，並且大量採用鎂鋰合金，不僅讓機身維持輕盈，更符合美國軍規MIL-STD 810H防護認證，操作介面更將觸控板面積加大26.8%，並且可依照企業需求客製化，透過個人識別證以NFC感應方式登入筆電，同時也增加諸多個人隱私安全防護設計，處理器更採用符合Intel vPro技術規格。

另外，華碩更標榜ExpertBook B9 OLED減少29%產製材料使用比例，其中採用大量回收材質生產，藉此確保永續發展。

▲大量採用鎂鋰合金，讓機身維持輕盈，更符合美國軍規MIL-STD 810H防護認證

▲觸控板面積加大26.8%，可依照企業需求客製化，透過個人識別證以NFC感應方式登入筆電

▲一樣提供完整的連接埠介面

▲筆電上蓋掀起時，一樣會自動將筆電底部後方稍微抬升，讓使用者能以相對舒適角度使用筆電，電源按鍵則是移到筆電右側

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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