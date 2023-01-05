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華碩高階款筆電ExpertBook B9也加入OLED 仍喊「全球最輕盈」
針對過往推出的高階商用筆電ExpertBook B9，華碩在此次更新也在此機種採用OLED顯示面板，並且進一步強化安全等使用體驗。
由於採用OLED顯示面板，因此新機名稱也變成ExpertBook B9 OLED，依然標榜為全球最輕盈的14吋、16:10顯示比例商用筆電，重量控制在980公克起跳。
此次更進一步強化機身框體設計，並且大量採用鎂鋰合金，不僅讓機身維持輕盈，更符合美國軍規MIL-STD 810H防護認證，操作介面更將觸控板面積加大26.8%，並且可依照企業需求客製化，透過個人識別證以NFC感應方式登入筆電，同時也增加諸多個人隱私安全防護設計，處理器更採用符合Intel vPro技術規格。
另外，華碩更標榜ExpertBook B9 OLED減少29%產製材料使用比例，其中採用大量回收材質生產，藉此確保永續發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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