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Dyson在台推出採第五代Hyperdymium馬達設計、能更聰明打掃的Gen5Detect無線吸塵器

聯合新聞網／ 楊又肇

Dyson 1月4日在台宣布推出搭載第五代Hyperdymium馬達設計，並且升級全機密封HEPA過濾系統及Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭的Gen5Detect無線吸塵器。

由於導入第五代Hyperdymium馬達設計，使得Gen5Detect無線吸塵器吸力表現可達262AW，並且能透過全機密封HEPA過濾系統，捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，同時鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒源。

另外，搭載新款Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭，則可讓使用者在清掃過程「看見」多達2倍的隱形微塵，藉此提高清潔效率。而配合吸塵器上內建LCD數據顯示功能，更可直覺判斷清潔程度，並且配合長達70分鐘的電池續航時間完成清潔工作。

而新款Gen5Detect無線吸塵器更是因為搭載每分鐘可達13萬5000轉的第五代Hyperdymium馬達，藉此在更小機身內提供更足夠的吸塵清潔力道，並且能讓使用者以更省力情況進行打掃。

新款Gen5Detect無線吸塵器將可使用Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭、無纏結Digital MotorBar智慧變速吸頭，另外也能對應除塵及隙縫吸頭、無纏結錐形吸頭、二合一組合吸頭、硬漬吸頭、迷你軟質毛刷吸頭、斜角縫隙吸頭、無痕軟毛塵刷、伸縮軟管等配件，建議售價則是新台幣28990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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