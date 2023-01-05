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蘋果Apple Pencil第3代秀黑科技？將對「現實中的顏色」超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果申請一項手寫筆專利，能夠擷取現實生活中的顏色運用在iPad上。(示意圖／ingimage）
蘋果申請一項手寫筆專利，能夠擷取現實生活中的顏色運用在iPad上。(示意圖／ingimage）

這是下一代的Apple Pencil嗎？外媒報導，蘋果申請了一項專利，可能會讓Apple Pencil第3代偵測現實世界中的顏色和紋理進而作處理，無疑是秀出強大黑科技。

Patently Apple報導，蘋果近期申請了一項Apple Pencil的專利，專利圖片中可以看到筆尖有色彩感測器與環境光線感測器，能夠用來偵測現實世界中物品上的顏色和紋理，讓不少網友超興奮，認為這可能是新一代的Apple Pencil。

國外網站透露蘋果新專利的申請圖片。圖擷自Patently Apple
國外網站透露蘋果新專利的申請圖片。圖擷自Patently Apple

不過其實蘋果早在2020年6月時就提出類似的專利申請。專利名為「筆尖顏色取樣電腦系統」（Computer System With Color Sampling Stylus），是一種帶有色彩感測器的手寫筆。感測器上配備多個光線感測器，因此能夠偵測不同顏色的光線強度，並從現實世界中採樣顏色和質感。

這款筆上還設有照明裝置，因此感測器在暗處也能偵測顏色。除了讓使用者更精確的使用現實中的顏色和紋理來繪畫、寫字之外，色彩感測器還能用來校正顯示器、印表機的顏色，甚至能用於醫療用途。

自2018年推出二代Apple Pencil後，蘋果到目前都沒有推出新款Apple Pencil，也並未明確說明這項新功能什麼時候會上線。專門「爆料」蘋果產品的知名網站MacRumors指出，蘋果過去曾申請許多不同的技術專利，但卻不是每一種都有付諸實踐做成產品量產。

蘋果 Apple Pencil

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