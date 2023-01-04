直接抄爆！印度山寨手錶87%撞臉Apple Watch Ultra 卻有1關鍵贏了「正版」

這年頭「山寨」別人東西也不怕了嗎？蘋果（Apple）去年推出旗艦級智慧手錶「Apple Watch Ultra」，價格比普通版Apple Watch 8貴上1倍之多。不過現在有印度品牌直接拷貝外型推出「Pebble Cosmos Engage」，模樣就跟Apple Watch Ultra，但定價僅不到6%，而且還有1功能勝過原廠。

據外媒報導，印度品牌Pebble推出的智慧手錶Pebble Cosmos Engage，1.95吋螢幕具有永遠顯示（Always-On Display）功能，外觀「87%」撞臉蘋果的Apple Watch Ultra，不僅有數位錶冠、它也具備Apple Watch Ultra左側獨特的動作按鈕，也能無線充電、支援心率血氧和血壓偵測、藍牙通話和語音助理功能，但系統並非為蘋果的watchOS，但提供仿製的Apple錶面模樣。

蘋果「Apple Watch Ultra」的廣告圖片（見圖）疑似被印度品牌Pebble山寨，還推出模樣87%像的「Pebble Cosmos Engage」，定價卻只要約台幣1482元。（翻攝自蘋果官網）

蘋果「Apple Watch Ultra」的廣告圖片疑似被印度品牌Pebble山寨，還推出模樣87%像的「Pebble Cosmos Engage」（見圖），定價卻只要約台幣1482元。（翻攝自Pebble網站）

不過，山寨版Pebble Cosmos Engage螢幕亮度僅為600尼特（Nits），跟Apple Watch Ultra的最大亮度2000尼特比較起來仍差得遠。

但Pebble Cosmos Engage最大亮點則是續航力聲稱可以來到4至5天，比Apple Watch Ultra可能要「2天1充」要來得強大，加上定價為3999盧比（約台幣1482元），不到「正版」定價2萬5900元的6%，是不是真的能吸引人買「山寨版」則得看當地民眾埋不埋單。

山寨版「Pebble Cosmos Engage」也有數位錶冠，左邊的橘色動作按鈕也完整「Copy」過來。（翻攝自Pebble網站）

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