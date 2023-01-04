華碩更新ROG品牌遊戲筆電、桌機，同步推出新款顯示螢幕、滑鼠及鍵盤配件
在此次CES 2023展前活動中，華碩率先宣布更新旗下ROG品牌遊戲筆電，其中標榜採用Intel新款處理器與NVIDIA新版筆電顯示卡，部分機種更採用AMD Ryzen處理器與Radeon顯示卡設計，另外更在筆電散熱、螢幕顯示表現做了大幅提升，並且進一步改善電池續航平衡表現。
這次更新重點，華碩強調採用全新處理器及顯示卡設計，同時也進一步強化筆電內部包含使用液態金屬、大面積導熱片與更穩定風扇設計的散熱系統，此次更導入名為Nebula的顯示螢幕設計，其中在HDR部分支援VESA提出的DisplayHDR 1000規格，最高可對應1100nits亮度、支援1024個調光區塊，並且透過Nebula HDR引擎技術控制極黑、極亮的色彩表現，更提供動態細膩的背光控制效果。
此次更新機種裡，包含ROG Flow Z13、ROG Flow X13、ROG Zephyrus G16、ROG Strix G16、ROG Strix G18均搭載Nebula Display顯示技術，至於ROG Flow X16、ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G14與ROG Strix Scar 16則均配置Nebula HDR顯示技術。
此次更新機種，主要包含ROG Strix系列，分別推出Scar 16、Scar 18，以及G16、G18，而現有Scar 17與G17則以原本設計換上新款處理器與顯示卡。
在新增加的ROG Strix Scar 16中，主要取代原本15吋機種，將螢幕更換為mini LED顯示面板、換上16:10顯示比例設計，最高支援240Hz畫面更新率與3毫秒反應時間，並且採用Intel第13代P系列筆電處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，最高運作功耗175W，而外觀也進一步強化電競燈光效果，另外也提供18吋版本。
新版ROG Strix G16與G18部分，基本上可視為ROG Strix Scar 16、18的簡化版本，兩者均採用新款處理器及顯示卡設計，螢幕也換上16:10顯示比例、支援240Hz畫面更新率等規格，但記憶體最高僅搭載32GB，不像ROG Strix Scar 16、18可增加至64GB，而儲存元件也僅提供最高單一2TB Gen 4 SSD，並未提供以兩組2TB SSD構成RAID 0儲存架構，顯示技術也僅對應Nebula Display，而非Nebula HDR。
至於此次維持更新的ROG Strix Scar 17，以及ROG Strix G17，則是採用AMD Ryzen 9處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，其餘部分則是加入支援DDR5記憶體、Wi-Fi 6E等規格。
除此之外，華碩也針對現有ROG Zephyrus系列做了更新，包含Duo 16、G14、G16與M16機種，以及ROG Flow系列的Z13、X13與X16，同樣是以原本設計換上新款處理器與顯示卡等規格。
鎖定結合一般文書工作與遊戲娛樂使用需求的TUF Gaming系列，此次則是更新A16、F15、F17，以及A15、A17機種。
另外，華碩也針對遊戲桌機做了更新，而此次重點則是聚焦在更小機身內，以緊湊方式放入240mm尺寸水冷，同時最高可採用Intel第13代Core i9-13900KF處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，記憶體最高則可配置64GB DDR5-4800MHz規格。
除了更新遊戲筆電、桌機，華碩也同步推出全球首款對應1440P解析度的OLED顯示螢幕ROG Swift OLED PG27AQDM，最高支援240Hz畫面更新率與0.03毫秒反應時間，並且增加防烙印保護機制。
而在滑鼠配件部分，則是與Aim Lab合作推出僅54公克、可對應更快操作手速的ROG Harpe Ace遊戲滑鼠，以及新版遊戲滑鼠墊ROG Hone Ace Aim Lab edition。
至於新款機械式鍵盤ROG Azoth，則是採75%比例配置，並且採可依照需求更換不同區塊鍵軸設計，本身則以USB-C有線，或是透過無線接收器、藍牙方式與裝置連接，甚至可對應Windows或Mac操作系統環境切換，右上角的OLED螢幕還可顯示當前設定狀況，或是以動畫呈現相關設定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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