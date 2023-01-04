NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡進駐筆電 14吋筆電也能有桌機般效能

除了宣布將於1月5日開賣GeForce RTX 4070 Ti顯示卡，NVIDIA也正式宣布對應筆電使用的GeForce RTX 40系列顯示卡，將會推出鎖定旗艦筆電使用的GeForce RTX 4090、GeForce RTX 4080，並且針對主流筆電提供GeForce RTX 4070、GeForce RTX 4060與GeForce RTX 4050。

同時，NVIDIA更宣布所有搭載GeForce RTX 40系列顯示卡的筆電，都會以第五代Max-Q技術打造，藉此對應更好的效能、電力平衡，並且進一步加入GDDR6顯示記憶體存取最佳化、三段式記憶體運作時脈控制，以及Ada Lovelace內部記憶體架構細部控制，藉此讓筆電能有更好效能提升，並且維持電力續航表現。

NVIDIA表示，搭載GeForce RTX 40系列顯示卡的筆電在3A等級遊戲執行效能最高可提升4倍，電力使用效率則提高3倍以上，同時也比照桌機板顯示卡設計，將DLSS 3等技術帶到筆電，藉此讓筆電執行遊戲，或是用於內容創作都能有更好表現。

尤其過往14吋筆電機種往往會因為散熱機制等因素，導致無法擁有更高顯示效能，但是在Ada Lovelace顯示架構、第五代Max-Q技術與DLSS 3等加持之下，則是讓14吋筆電顯示效能可以大幅提升。

此次鎖定旗艦筆電產品使用的GeForce RTX 4090、GeForce RTX 4080，將能實現在筆電上執行4K 60fps畫面的遊戲效能，另外也能用於Omniverse平台等創作需求，藉此對應3D建模、高解析度影片剪輯，或是高畫質實況等工作。

至於GeForce RTX 4070、GeForce RTX 4060與GeForce RTX 4050則會鎖定主流筆電產品使用，並且對應1440P 80fps畫面表現的遊戲執行體驗，同時也能滿足絕大多數的影音內容剪輯，並且大幅縮短原本影片輸出所需花費運算時間。

搭載GeForce RTX 4090、GeForce RTX 4080的旗艦筆電產品將會在今年2月8日起開始進入市場銷售，建議售價會從1999美元起跳。

而搭載GeForce RTX 4070、GeForce RTX 4060與GeForce RTX 4050的主流筆電則預計在今年2月22日進入市場，其中搭載GeForce RTX 4050的筆電建議售價將從999美元起跳。

包含華碩、宏碁、Dell、聯想、Alienware、微星、三星、技嘉、HP與Razer都會推出搭載GeForce RTX 40系列顯示卡的筆電產品，預計會在今年第一季內陸續進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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