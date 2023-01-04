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宏碁健身辦公桌、華碩電競筆電 CES展蓄勢待發

中央社／ 台北4日電

美國消費性電子展（CES）將於5日登場，電腦品牌廠宏碁今天發表電競筆電、輕薄筆電、Chromebox等新產品，以及結合健身車與辦公桌的酷騎桌；華碩推出新款電競筆電、桌上型電腦及周邊配件。

宏碁發布新聞稿指出，全新Nitro電競系列筆電搭載第13代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX 40系列繪圖處理器，提供16吋及17吋機型，擁有更高的螢幕占比及更輕薄外型。

宏碁也擴大Aspire系列產品線，發表全新筆電與一體成形桌上型電腦；另針對企業用戶推出ChromeboxCXI5與Chromebox Enterprise CXI5電腦，最多能外接4台顯示器；另發表Acer Add-In-One 24 AIO模組化解決方案。

在非個人電腦（PC）產品方面，宏碁推出可攜式智慧音箱Acer Halo Swing，搭載Google Assistant語音助理、LED點陣式顯示器和DTS Sound音效技術。

另一項生活風格產品是結合健身車及辦公桌的eKinekt BD 3酷騎桌，讓使用者工作時也能兼顧運動，裝置可將腳踏板的動能轉換為電力，為機器供電及個人裝置充電；LCD顯示器和智慧型手機應用程式能提供騎乘資訊，讓使用者追蹤運動和工作期間的進展和成果，並根據自身需求調整自行車阻力、桌面和座椅高低。

此外，華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國今天舉行CES 2023 ROG「For Those Who Dare：Maxed Out」線上發表會，推出ROG Nebula螢幕電競筆電、ROG StrixG22CH電競桌機、電競螢幕、路由器及多款周邊配件。

其中，ROG Nebula電競筆電螢幕採用Mini LED（次毫米發光二極體）技術，具1100尼特峰值亮度，擁有最高240Hz更新率、小於3ms反應時間。

華碩表示，ROG電競筆電2023年版本搭載全新3風扇散熱技術，搭配全尺寸散熱器的整排全出風散熱鰭片設計，可促進內部氣流最大化，並增加筆電後方出風面積，透過散熱鰭片排出更多內部零件的熱能。

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