宅女小紅老公傲秀電子月曆「好用之處」被1事吐槽 網友再喊：為啥不用iPad日曆

想記載未來事務你會記在紙本還是手機、或是其他3C裝置上呢？知名作家「宅女小紅」日前表示，老公買了一款「電子月曆」放在桌上，並記下兒子的考試日期，炫耀「這就是這個的價值」，沒想到被她吐槽1件事外，也被網友笑「什麼，這要另外買？」

宅女小紅日前在粉絲團表示，老公日前購買「電子月曆」，但她認為平常不都是用Google日曆，為何桌上還需要電子月曆，他稱將兒子的行事曆輸入在裡面，「就什麼都不會忘了」。宅女小紅某天想起兒子隔天要考試，老公才用電子月曆秀出兒子明日「真的有考試」，還得意洋洋說「這（指電子月曆）就是這個的價值。」讓她吐槽：「你登記了不去看，我問才發現，發現也沒採取行動，那登記個毛呢。」引起熱議。

也有網友分享自己所使用的電子月曆變成電子相框或是桌邊配件之一。（翻攝自宅女小紅臉書粉絲團）

不少網友對於「電子月曆」產品感到驚訝，「什麼，這要另外買？還以為是iPad把Apple行事曆叫出來。」、「這不是存在手機行事曆就可以了嗎」、「買了東西提醒自己，結果自己（指宅女小紅的老公）根本忘了去看那個東西。」、「我當學生的時候也是筆記做的很精美，但都沒記在腦裡呢。」也有人提出盲點：「為什麼不把長子的行程輸（入）在工程師（指宅女小紅的老公）自己的行事曆？」

原來該產品是透過募資而成的電子月曆，就有購買該產品的「過來人」表示「千萬別入坑」，「換個頁面要十秒，買了你會氣死」、「覺得有點雞肋，不能整合Google月曆。」、「我老公也買…後來變成解析度很差的電子相框。」、「產品沒設計好、也沒認真QA，使用者體驗很差，大家罵成一片。」

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