宅女小紅老公傲秀電子月曆「好用之處」被1事吐槽 網友再喊：為啥不用iPad日曆
想記載未來事務你會記在紙本還是手機、或是其他3C裝置上呢？知名作家「宅女小紅」日前表示，老公買了一款「電子月曆」放在桌上，並記下兒子的考試日期，炫耀「這就是這個的價值」，沒想到被她吐槽1件事外，也被網友笑「什麼，這要另外買？」
宅女小紅日前在粉絲團表示，老公日前購買「電子月曆」，但她認為平常不都是用Google日曆，為何桌上還需要電子月曆，他稱將兒子的行事曆輸入在裡面，「就什麼都不會忘了」。宅女小紅某天想起兒子隔天要考試，老公才用電子月曆秀出兒子明日「真的有考試」，還得意洋洋說「這（指電子月曆）就是這個的價值。」讓她吐槽：「你登記了不去看，我問才發現，發現也沒採取行動，那登記個毛呢。」引起熱議。
不少網友對於「電子月曆」產品感到驚訝，「什麼，這要另外買？還以為是iPad把Apple行事曆叫出來。」、「這不是存在手機行事曆就可以了嗎」、「買了東西提醒自己，結果自己（指宅女小紅的老公）根本忘了去看那個東西。」、「我當學生的時候也是筆記做的很精美，但都沒記在腦裡呢。」也有人提出盲點：「為什麼不把長子的行程輸（入）在工程師（指宅女小紅的老公）自己的行事曆？」
原來該產品是透過募資而成的電子月曆，就有購買該產品的「過來人」表示「千萬別入坑」，「換個頁面要十秒，買了你會氣死」、「覺得有點雞肋，不能整合Google月曆。」、「我老公也買…後來變成解析度很差的電子相框。」、「產品沒設計好、也沒認真QA，使用者體驗很差，大家罵成一片。」
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