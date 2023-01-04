新版Intel Evo筆電設計納入更多無線連接互動、加入更多相容週邊產品
隨著揭曉代號「Raptor Lake」的第13代Core系列新款筆電處理器，Intel也同步更新Intel Evo筆電設計，此次主要將筆電無線連接互動等特性納入，同時也將更多週邊產品納入相容Intel Evo相容設計認證。
Intel表示，目前全球已經有超過100款符合Intel Evo設計規範認證筆電產品，並且與超過150家業者合作建構Intel Evo市場生態，更有超過15家OEM廠商投入Intel Evo筆電產品設計，同時透過Intel位於全球3處開放實驗室以25道程序進行測試認證，更有超過900種筆電組件已經通過測試。
而今年在Intel Evo設計規範則是進一步強化多裝置以無線形式進行互動，透過Intel Union技術讓筆電能與iOS、Android裝置共享內容，或是與其他裝置進行協同作業，另外更進一步強化未充電情況下的運算效能表現、更長電池使用時間、更快喚醒使用體驗，以及藉由快充方式在更短時間內補充電力。
相比過去幾年提出的Intel Evo設計，更可看出Intel將以更嚴謹規範定義筆電設計方式，藉此確保使用者透過筆電操作時的體驗感受，甚至讓筆電可以變得更「聰明」，例如使用者離開筆電前方就會自動進入上鎖狀態，當使用者再次靠近時則會自動喚醒筆電，或是依照連接需求調整網路連接速度，以及在會議過程消除背景噪音等。
此次更新則是增加Intel Connectivity Performance Suite軟體工具，讓使用者能手動調整不同應用內容的網路連接方式，例如在進行線上視訊會議時，可以指定使用Wi-Fi無線連接，而在串流直播則可透過行動網路傳輸，另外在下載龐大檔案內容時，可選擇以有線網路進行穩定下載。
這次增加的Intel Evo認證產品類別，更加入Belkin、羅技、微軟、TP-Link等業者合作產品，讓Intel認證產品類別進一步延伸至滑鼠、鍵盤，以及網通設備，藉此擴大Intel Evo產品生態圈，未來更計畫持續納入更多產品類別。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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