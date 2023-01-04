三星CES 2023秀黑科技！展示可凹折與可拉伸特性的顯示面板原型

三星在此次CES 2023展前中，由Samsung Display展示其名為Flex Hybrid的顯示面板原型，其中將可凹折螢幕與可拉伸螢幕特性結合在一起。

在一般折合情況下，Flex Hybrid是以4.2吋左右顯示面積呈現，進一步將左側掀開之後的顯示面積則增加至10.5吋，並且以4:3顯示比例呈現。若再接續將左側的可拉伸螢幕展開，則會讓顯示面積增加到12.4吋、16:10顯示比例。

不過，目前此款顯示面板仍為原型設計，最終是否會應用在市售機種似乎還很難說。

而先前曾經對外展出的Flex Slidable Solo、Flex Slidable Duet兩款可拉伸顯示面板，前者會從原本的14吋顯示面積增加至17.3吋，後者則是可從左右兩側進行拉伸，藉此改變顯示面積，目前同樣無法確認是否會用於實際商品。

至於在Samsung Display公布消息中，更同步確認三星今年度即將推出的QD-OLED系列智慧電視，將會實現最大亮度達2000nits表現，其中主要是基於三星全新超高效發光二極體材質，搭配名為IntelliSense的人工智慧運算，並且能在更加省電情況下提供更準確色彩顯示效果。

另外，相比去年推出的QD-OLED電視僅有55吋與65吋選擇，此次推出新機將涵蓋49吋、55吋、65吋與77吋四種規格。

其他更新消息，則包含將以其顯示面板技術打造全新數位車載系統，藉此聚焦自駕車輛應用市場需求，其中將以34吋螢幕搭配15.6吋螢幕，並且以700R曲度作為車輛中控台顯示面板。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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