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三星更新Bespoke系列家電 新增人工智慧烤箱與更高階的Bespoke Infinite產品線

聯合新聞網／ 楊又肇

繼日前宣布推出將觸控螢幕加大至32吋的Family Hub Plus智慧冰箱，三星在CES 2023展前更宣布更新Bespoke系列家電，並且能藉由智慧連網功能與其他Bespoke系列家電等連動。

在此次新增加的嵌入式智慧烤箱，可透過內建相機系統將實際烘烤食物狀態，直接藉由外部7吋觸控螢幕顯示，除了減少使用者頻繁開啟烤箱外門影響烹調結果，更可透過電腦視覺分析最佳烹調結果，就連食物有烤焦風險也會預先提醒使用者留意。

而烹飪模式，包含真空低溫烹飪、氣炸功能，以及蒸烤、蒸烘之外，更可結合Samsung Health功能串接個人飲食管理與健康訓練計畫。

新款Bespoke烤箱會先在歐洲市場推出，後續則會引進在今年第三季引進北美市場，至於其他地區市場則尚未公布。

另外，三星此次也宣布推出新款Bespoke抽油煙機，最低能以65分貝聲噪值運作，每分鐘排風量大約為20立方公尺，並且能依照檯面爐火大小、空氣品質等感測數據自動調整風量。

同步推出的新款Bespoke對開式冰箱，則延續先前可嵌入設計與客製化色彩風格，並且能透過自動開門功能，讓使用者更容易打開冰箱，而此款冰箱將會在今年第一季進入美國市場，而Bespoke上下單面掀開式冰箱則會在今年3月率先在泰國市場推出，接下來也會在全球市場銷售。

Bespoke將推出更高階定位產品線—Bespoke Infinite

至於此次宣布增加的全新Bespoke Infinite產品線，則是準備在Bespoke系列家電設定為更高階的產品定位，其中將以簡潔、永恆外觀造形設計，並且採用高品質天然材質打造，同樣維持模組化與客製化色彩選項，首波推出的冰箱機種更標榜食品保存效果，以及可客製化冰櫃或存放酒品功能，本身同樣以嵌入式設計，更可透過SmartThings app與手機等裝置連動。

三星更強調在家電產品也做了許多環保努力，在Bespoke系列家電強調精簡能源損耗，並且大幅降低污染物排放，藉此讓環境影響降至最低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 低溫

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