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蘋果傳明年推出micro LED顯示面板的Apple Watch

聯合新聞網／ 楊又肇

香港海通證券分析師在相關報告指出，蘋果有可能選在2024年推出換上micro LED顯示面板的Apple Watch，以及定價更低的AirPods。

從相關說中，新款Apple Watch可能從現有OLED螢幕換成亮度更高的micro LED，同時尺寸也可能提升到2.1吋。而這款新款Apple Watch，很有可能會是明年計畫更新的Apple Watch Ultra。

而定價更低的AirPods，則會採用比現有AirPods更低價格，藉此與其他真無線藍牙耳機產品抗衡，但不確定是否在外型方面作調整，或是使用功能有所不同。

不過，目前蘋果對於接下來的產品規劃都有可能出現變動，因此市場分析看法建議都還是作為參考即可。

另一方面，香港海通證券分析師認為，今年預計更新的iPhone機種，將包含6.1吋的iPhone 15、6.7吋的iPhone 15 Plus、6.1吋的iPhone 15 Pro，以及6.7吋的iPhone 15 Pro Max，基本上會延續去年推出機種的螢幕配置方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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