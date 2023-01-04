LG曝2023年款智慧電視產品 OLED面板注入這1物呈現更高亮度

趕在三星腳步前，LG在CES 2023展前率先公布其2023年度的智慧電視產品，其中將在既有OLED顯示面板技術加入名為Brightness Booster Max的設計，將使OLED顯示面板亮度可以在每組畫素都獲得提升，在部分G3規格機種甚至能提高超過70%亮度，藉此讓色彩顯示更為鮮豔，同時也能藉由足夠亮度維持舒適觀看視覺感受。

而在處理器方面，包含新款對應8K畫質規格的Z3系列，以及對應4K畫質的G3與C3系列機種，都會換上第六代a9處理器，主要在人工智慧提高畫質、HDR區塊色調映射、物件導向的畫面銳利度表現有明顯提升，另外也能透過內建擴音喇叭實現虛擬9.1.2聲道輸出，而配合LG旗下Soundbar時，則可啟動WOW Orchestra聲音功能，藉此強化音場浸沉感。

此次更新機種部分，Z3系列將提供8K解析度的77吋與88吋兩種規格，而G3系列則提供55吋至97吋規格，並且能藉由OLED電視輕薄特性，可直接以零縫隙形式掛牆使用，同時在55吋、65吋與77吋機種更可藉由Brightness Booster Max技術提高70%亮度。

至於C3系列則提供42吋至83吋機種，而定位入門的B3系列則是採用第六代a7處理器，支援4K解析度與120Hz畫面更新率，將更適合目前多數遊戲主機玩家連接使用。

另外，LG也宣布針對2023年更新的智慧電視機種加入新版webOS 23作業系統，標榜能在2頁畫面切換之間即可找到所需app，並且採用更簡單內容分類，以及快速卡片介面設計，同時更加入Matter通用物聯網連接規範等設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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