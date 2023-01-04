三星推57吋、32:9顯示比例的電競螢幕Odyssey Neo G9 8K畫質原生重現

在公布年度智慧電視產品前，三星推出採57吋、32:9顯示比例，同時解析度達7860 x 2160，可原生顯示8K畫質影像的Odyssey Neo G9，同時也更新其商用智慧螢幕Smart Monitor M8，以及針對創作者打造的Viewfinity S9。

在Odyssey Neo G9部分，三星採用雙UHD解析度設計的mini LED顯示面板組成，等同將兩組31.5吋4K螢幕拼接使用，不僅能滿足遊戲更寬廣視野感受，其實也能滿足影音創作者，或是部分商用使用需求。

而Odyssey Neo G9對應1000000:1顯示對比與HDR1000規格，並且支援240Hz畫面更新率，同時也搭載DisplayPort 2.1連接埠規格，以其規格設計顯示主要還是聚焦在電競遊戲使用模式。

除了Odyssey Neo G9，三星也同步推出49吋、曲面設計的OLED電競螢幕Odyssey OLED G9，主要是作為先前推出的Odyssey OLED G8更新款，一樣採用32:9顯示比例、解析度達5120 x 1440，同樣支援240Hz畫面更新率，並且符合HDR True Black 400設計，更加入Adaptive Sync、Freesync Premium等抗畫面顯示撕裂技術規格。

至於在鎖定商用的智慧顯示螢幕Smart Monitor M8部分，則是採32吋、4K解析度設計，同樣支援各類串流影音服務，或是多項線上服務功能，另外也整合微軟Microsoft 365、SmartThings Hub功能，同樣也搭載可拆卸的SlimFit視訊鏡頭。

另一款27吋、5K解析度設計螢幕Viewfinity S9，則是針對內容創作者打造，本身採16:9顯示比例、解析度達5120 x 2880，支援99% DCI-PC廣色域色彩表現與HDR 6000規格，本身則具備HDMI、DisplayPort、USB-C等連接埠，甚至可以透過手機上的SmartThings app，搭配手機相機為螢幕校正色彩，另外也同樣搭載可拆卸的4K解析度視訊鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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