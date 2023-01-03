NVIDIA桌機版顯示卡GeForce RTX 4070 Ti 官網提前曝光

NVIDIA預計在CES 2023期間揭曉的桌機版顯示卡GeForce RTX 4070 Ti，稍早意外地在NVIDIA官網提前曝光。

從相關擷圖影像內容顯示，GeForce RTX 4070 Ti將搭載7680組CUDA顯示核心，顯示運作時脈則提升至2.61GHz，並且配置12GB容量的GDDR6X顯示記憶體。

而先前也有傳聞指稱，GeForce RTX 4070 Ti其實就是原本預計推出的GeForce RTX 4080 12GB顯示記憶體版本，只是因為產品價格定位有些尷尬，因此最後將其更名為GeForce RTX 4070 Ti，讓產品定位更符合市場需求。

顯示效能部分，GeForce RTX 4070 Ti將可在開啟顯示串流壓縮 (DSC)與HDR功能之下，對應穩定的4K 240Hz與8K 60Hz顯示輸出效能，在開啟RT Overdrive模式情況下，更可在執行《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)情況下，比GeForce RTX 3080 12GB版本提升約3.5倍率顯示效能。

至於建議售價方面，原本傳出NVIDIA將以899美元價格銷售此張顯示卡，但GeForce RTX 4070 Ti最終售價有可能會是799美元，主要是因應美國政府在關稅上的調整，使得NVIDIA最終在顯示卡產品也做了改變。

除了即將公布GeForce RTX 4070 Ti，NVIDIA更準備在CES 2023展前揭曉更多對應筆電使用的行動版GeForce RTX 40系列。

GeForce RTX 4070 Ti

Coming Month XXhttps://t.co/Z6Hv1Vv7ol pic.twitter.com/7sudSwgsFZ — 188号 (@momomo_us) December 30, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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