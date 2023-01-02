Google過去也曾參與競購Nuvia 希望強化自主架構處理器研發
The Information網站報導指稱，Google過去也曾與Qualcomm、微軟、Intel等業者競爭收購Nuvia，但最終是由Qualcomm勝出，順利買下Nuvia。
而Google有意參與競爭收購Nuvia，顯然也是與本身決定投入自主研發處理器有關，尤其當蘋果等業者都陸續投入自主研發處理器，藉此提高產品軟硬體整合效益。
不過，競購Nuvia的結果，最終是由Qualcomm勝出，而日前更預告將以Nuvia技術打造名為Oryon的全自主架構CPU，準備先用於PC產品，之後也將用於手機等產品。
未能收購Nuvia情況下，目前Google已經與三星合作，透過三星的5nm製程技術、Armv8指令集打造Tensor處理器，標榜藉由人工智慧運算方式提高軟硬體整合效益，強調能以更低功耗實現更高執行體驗，例如讓電池續航表現更持久、即時推薦內容，或是更快分析圖像內容，藉此翻譯照片中文字，甚至尋找相似物品等應用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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