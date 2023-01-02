快訊

提升心肺功能、舒緩腰痠背痛 5分鐘腹部核心訓練還你好腿力

退伍憲兵IG貼出營區打麻將照片 軍方今下重手全法辦

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇一難題

Google過去也曾參與競購Nuvia 希望強化自主架構處理器研發

聯合新聞網／ 楊又肇

The Information網站報導指稱，Google過去也曾與Qualcomm微軟、Intel等業者競爭收購Nuvia，但最終是由Qualcomm勝出，順利買下Nuvia。

而Google有意參與競爭收購Nuvia，顯然也是與本身決定投入自主研發處理器有關，尤其當蘋果等業者都陸續投入自主研發處理器，藉此提高產品軟硬體整合效益。

不過，競購Nuvia的結果，最終是由Qualcomm勝出，而日前更預告將以Nuvia技術打造名為Oryon的全自主架構CPU，準備先用於PC產品，之後也將用於手機等產品。

未能收購Nuvia情況下，目前Google已經與三星合作，透過三星的5nm製程技術、Armv8指令集打造Tensor處理器，標榜藉由人工智慧運算方式提高軟硬體整合效益，強調能以更低功耗實現更高執行體驗，例如讓電池續航表現更持久、即時推薦內容，或是更快分析圖像內容，藉此翻譯照片中文字，甚至尋找相似物品等應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm Google 三星 微軟 人工智慧

延伸閱讀

三星推出採Snapdragon 8cx Gen 3處理器的Galaxy Book 2 Pro 360螢幕可翻轉筆電

將原本聯發科處理器換成Qualcomm產品，vivo推出iQOO Neo 7「競速版」

迎接2023！Google 搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

恐怖呦…Google日曆竟有「假行程」！一招教你預防行事曆不被盜

相關新聞

黑科技？火腿套上華為手表竟測出「心跳血氧」 網笑：為食材注入靈魂

智慧手表受大眾喜愛，各家3C品牌也推出相關產品。不過，華為出品的智慧手表近日卻傳出能從「非生命體」測出心跳、血氧等數據，讓大陸網友們頭皮發麻，大呼遇上靈異事件...

Google過去也曾參與競購Nuvia 希望強化自主架構處理器研發

The Information網站報導指稱，Google過去也曾與Qualcomm、微軟、Intel等業者競爭收購Nuvia，但最終是由Qualcomm勝出，順利買下Nuvia。

Qualcomm以全自主架構Oryon CPU打造處理器 命名Snapdragon 8cx Gen 4

今年在夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上公布全新全自主架構Oryon CPU之後，相關消息指稱Qualcomm接下來預計先針對PC裝置打造、代號為「Hāmoa」的處理器，將採用12組核心設計，另外也預計推出低功耗版本，並且將核心數量減少為8組。

兔年特別款AirPods Pro賀年開賣 這次買再送驚喜神秘禮

才在台灣開賣沒多久的第2代AirPods Pro，今天悄悄在官網正式上架為了農曆新年推出的兔年特別款，除了在充電盒鐫刻上...

LG家電未來採簡化設計 還能「升級」更聰明

LG計畫在明年初展開的CES 2023期間公布全新採簡化設計、可升級的家電產品，並且讓家電運作更具效率、環保。

擁4K畫質的「Switch Pro」掰掰了！傳任天堂取消推出 原因曝光

市場先前有不少傳聞指稱任天堂計畫推出硬體規格升級，可對應4K影像輸出的「Nintendo Switch Pro」，但最終還是被任天堂取消推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。