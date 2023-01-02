Qualcomm以全自主架構Oryon CPU打造處理器 命名Snapdragon 8cx Gen 4
今年在夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上公布全新全自主架構Oryon CPU之後，相關消息指稱Qualcomm接下來預計先針對PC裝置打造、代號為「Hāmoa」的處理器，將採用12組核心設計，另外也預計推出低功耗版本，並且將核心數量減少為8組。
從先前說法表示，Qualcomm雖然認為維持8組核心設計，並且聚焦更低功耗、更高運作效能表現，依然會是其未來產品設計原則，但實際上也不一定維持8組核心設計限制，甚至可能藉由全自主架構打破Arm傳統維持核心數量對稱的設計。
而從代號為「Hāmoa」的處理器將採用12組核心情況來看，有可能藉此提高處理器運算效能，另外也預期採用台積電4nm製程設計，並且支援LPDDR5X記憶體模組，以及新版UFS 4.0儲存元件，連網部分則預期整合Snapdragon X65數據晶片。
至於正式名稱則可能會以Snapdragon 8cx Gen 4為稱，並且率先用於常時連網筆電機種，而另外預計推出的低功耗版本，則有可能會是新版Snapdragon 7c設計，或是可能用於手機裝置的新款Snapdragon處理器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言