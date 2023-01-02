Qualcomm以全自主架構Oryon CPU打造處理器 命名Snapdragon 8cx Gen 4

今年在夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上公布全新全自主架構Oryon CPU之後，相關消息指稱Qualcomm接下來預計先針對PC裝置打造、代號為「Hāmoa」的處理器，將採用12組核心設計，另外也預計推出低功耗版本，並且將核心數量減少為8組。

從先前說法表示，Qualcomm雖然認為維持8組核心設計，並且聚焦更低功耗、更高運作效能表現，依然會是其未來產品設計原則，但實際上也不一定維持8組核心設計限制，甚至可能藉由全自主架構打破Arm傳統維持核心數量對稱的設計。

而從代號為「Hāmoa」的處理器將採用12組核心情況來看，有可能藉此提高處理器運算效能，另外也預期採用台積電4nm製程設計，並且支援LPDDR5X記憶體模組，以及新版UFS 4.0儲存元件，連網部分則預期整合Snapdragon X65數據晶片。

至於正式名稱則可能會以Snapdragon 8cx Gen 4為稱，並且率先用於常時連網筆電機種，而另外預計推出的低功耗版本，則有可能會是新版Snapdragon 7c設計，或是可能用於手機裝置的新款Snapdragon處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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