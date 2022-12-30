LG家電未來採簡化設計 還能「升級」更聰明

LG計畫在明年初展開的CES 2023期間公布全新採簡化設計、可升級的家電產品，並且讓家電運作更具效率、環保。

在新版設計語言中，LG將以更精簡設計打造家電產品，並且去除更多不需要的設計，讓家電產品能以更有效率形式運作，同時也能依照需求進行升級。

而去除操作介面複雜設計，是否意味讓LG家電減少功能，LG則強調會讓家電本身功能變得更加「聰明」，甚至能以更高效率運作，讓更多家庭、企業能藉此降低更多二氧化碳排氣量。

首波推出的家電產品包含冰箱、洗碗機、烘乾機與洗衣機，甚至也能透過ThinQ app遠端操作家電功能，而LG也強調將持續以其產品協助降低二氧化碳排放問題，其中包含降低產品設計實際使用零件數量，並且能以更少電力驅動生產此類產品，包含在產品盒裝部分也大量採用環保材質設計，避免產品本身對環境造成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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