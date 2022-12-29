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擁4K畫質的「Switch Pro」掰掰了！傳任天堂取消推出 原因曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

市場先前有不少傳聞指稱任天堂計畫推出硬體規格升級，可對應4K影像輸出的「Nintendo Switch Pro」，但最終還是被任天堂取消推出。

依照Digital Foundry Direct Weekly的YouTube頻道引述多名開發者說法，任天堂曾考慮推出的「Nintendo Switch Pro」，最終還是被取消。

而Digital Foundry Direct Weekly編輯John Linneman認為，任天堂最終決定取消推出「Nintendo Switch Pro」的想法，可能與過往推出Nintendo Wii U，以及更早的GameCube出現銷量不佳情況有關，或許擔心一旦推出「Nintendo Switch Pro」，反而無法吸引更多玩家青睞。

從另一方面來看，以Nintendo Switch現行機種鎖定玩家族群，其實也與PlayStation、Xbox鎖定玩家族群明顯不同，更多玩家反而傾向輕量化、偏休閒類及趣味的遊玩體驗，而非強調聲光效果的重度遊玩感受，因此即便推出「Nintendo Switch Pro」，可能對於任天堂整體市場銷售表現不會有太大提升。

此外，即便任天堂推出「Nintendo Switch Pro」，在遊戲軟體開發仍可能會考量相容既有機種，例如過去推出Nintendo 3DS時，多數遊戲軟體設計依然會配合Nintendo既有Nintendo DS規格，僅部分遊戲內容專為Nintendo 3DS打造，因此也會讓開發內容受限許多，導致任天堂後期逐漸放棄Nintendo 3DS發展。

以目前Nintendo Switch在今年12月初的全球銷量統計已經超過1.1820億台，超越Sony的PlayStation 4累積銷量，成為目前全球遊戲主機銷量排名第四大機種，因此任天堂也可能維持既有機種發展，並且配合微幅更新，即可繼續吸引更多遊戲玩家支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 Switch

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