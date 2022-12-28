LG CordZero R5T濕拖機器人登場 多了自動清理除塵功能

LG宣布在台推出CordZero R5T濕拖機器人，以及包含CordZero R5、CordZero R3兩款功能較為精簡的濕拖機器人，藉此滿足不同使用需求。

三款濕拖機器人僅CordZero R5T具備自動清理除塵功能，包含CordZero R5、CordZero R3都僅具備濕拖功能，而CordZero R3則未具備360度的LiDAR雷射感應器設計，水箱容量也僅有0.2公升，另外在功能部分也少了設定禁區或限定打掃區域功能。

較完整功能還是以CordZero R5為主，而CordZero R5T則是在CordZero R5基礎規格之上，額外增加自動除塵功能，其他功能資本上都是與CordZero R5相同，同樣支援ThinQ連網應用。

三款濕拖機器人的吸力都是2700 Pa，集塵箱容量則均為0.4公升，並且配置可水洗HEPA濾網，僅CordZero R3具備兩組旋轉刷。

CordZero R5T預計在2023年1月10日於全台通路銷售，目前僅確定CordZero R5建議售價為新台幣12900元，而CordZero R5T建議售價有可能會更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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