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三星在台推出新款支援量子點技術的Odys三星推Odyssey Neo G7電競顯示螢幕！支援量子點技術、防眩光 玩Game更爽sey Neo G7電競顯示螢幕

聯合新聞網／ 楊又肇

今年初在台灣市場推出Odyssey Neo G8電競顯示螢幕後，三星稍早接續推出Odyssey Neo G7平面UHD電競螢幕，採用高畫質Mini LED量子矩陣技術、防眩光霧面螢幕設計，藉此滿足更多遊戲使用體驗。

Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕，以高畫質的Mini LED量子矩陣技術，搭配防眩光霧面螢幕設計與Smart Hub多元串流娛樂內容，建議售價為新台幣39900元，預計2023年1月中旬於全台指定通路上市。

螢幕本身支援144Hz畫面更新頻率、1ms反應時間，以及AMD FreeSync Premium Pro顯示畫面抗撕裂技術。

此外，HDR10+ Gaming標準搭配防眩光霧面螢幕設計，讓玩家沉浸於各個角度的激戰場景，輕鬆躲避每顆子彈襲擊，享受極致遊戲的臨場感。

而Odyssey Neo G7也同步搭載畫面最適化(Flex Move Screen)技術，能將畫面尺吋從43吋至20吋自由調整大小、比例及位置，讓大螢幕近距離使用更具彈性，在任何遊戲中皆能縮放自如精準命中目標，獲得每場戰役的最佳成績。

除了進階的電競效能，Odyssey Neo G7更搭載量子矩陣技術、符合HDR600規格與4K UHD解析度，並且內建Smart Hub智慧功能，使用者僅需連上網路即可輕鬆觀賞Netflix、YouTube和Disney+等OTT串流媒體服務，加上防眩光設計，藉此降低眼睛疲勞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

G7

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