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幫高齡爺爺換全套蘋果產品太殘忍？果粉曝Apple Watch藏1弊病「恐讓老人秒棄坑」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想幫家中近90歲的爺爺購買全套蘋果產品，但網友認為Apple Watch其中1項問題恐讓「老人棄坑」。（示意圖／ingimage）
一名網友想幫家中近90歲的爺爺購買全套蘋果產品，但網友認為Apple Watch其中1項問題恐讓「老人棄坑」。（示意圖／ingimage）

讓長輩用最新的3C產品是殘忍的一件事嗎？一名網友想為家中近90歲的爺爺從安卓（Android）手機換上「全套」蘋果（Apple）產品，其中以Apple Watch智慧手錶當成「主要配備」，讓網友直搖頭，認為該產品有1個關鍵恐讓長者「直接棄坑」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，近90歲的爺爺曾使用過安卓手機，最近想要為爺爺的身體著想，購買具有跌倒偵測、血氧偵測、心電圖等健康偵測的蘋果Apple Watch 8的「GPS +行動網路」版本，但連結Apple Watch需靠iPhone才能完成，如此一來可能為他搭配成「蘋果全套產品」，請網友建議該買iPad 10、iPhone 12 Pro Max或iPhone 14 Plus，引起網友不少討論。

Apple Watch 8有心電圖、血氧濃度等健康監測功能。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch 8有心電圖、血氧濃度等健康監測功能。（翻攝自蘋果官網）

多數網友認為，長者要馬上全用蘋果的東西其實有點太殘忍，表示「老人家的學習能力還夠嗎？換系統會不會壓力太大。」、「你有問過阿公嗎？阿公會用嗎？阿公想用嗎？」，認為原Po的爺爺可能會用不習慣，「要有段時間隨時有人讓他可以詢問。」

也有果粉提出建議，表示使用Apple Watch 8只能用iPhone設置配對，因此不需要買iPad 10，或是透過「家人共享設定」，用自己的iPhone幫爺爺設定Apple Watch 8，就毋需再多買一台iPhone 14 Plus。

但果粉提到Apple Watch的最大通病是「續航力」問題，幾乎都需要「1天充1次電」，表示「他（爺爺）有充電的習慣嗎」，若無該習慣恐怕可能會棄坑不想使用，並舉例「我阿嬤沒2天就放生Apple Watch了。」建議購買續航力達到好幾天的Garmin手錶較為合適。

蘋果 Apple Watch 8 iPhone 14

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