幫高齡爺爺換全套蘋果產品太殘忍？果粉曝Apple Watch藏1弊病「恐讓老人秒棄坑」
讓長輩用最新的3C產品是殘忍的一件事嗎？一名網友想為家中近90歲的爺爺從安卓（Android）手機換上「全套」蘋果（Apple）產品，其中以Apple Watch智慧手錶當成「主要配備」，讓網友直搖頭，認為該產品有1個關鍵恐讓長者「直接棄坑」。
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，近90歲的爺爺曾使用過安卓手機，最近想要為爺爺的身體著想，購買具有跌倒偵測、血氧偵測、心電圖等健康偵測的蘋果Apple Watch 8的「GPS +行動網路」版本，但連結Apple Watch需靠iPhone才能完成，如此一來可能為他搭配成「蘋果全套產品」，請網友建議該買iPad 10、iPhone 12 Pro Max或iPhone 14 Plus，引起網友不少討論。
多數網友認為，長者要馬上全用蘋果的東西其實有點太殘忍，表示「老人家的學習能力還夠嗎？換系統會不會壓力太大。」、「你有問過阿公嗎？阿公會用嗎？阿公想用嗎？」，認為原Po的爺爺可能會用不習慣，「要有段時間隨時有人讓他可以詢問。」
也有果粉提出建議，表示使用Apple Watch 8只能用iPhone設置配對，因此不需要買iPad 10，或是透過「家人共享設定」，用自己的iPhone幫爺爺設定Apple Watch 8，就毋需再多買一台iPhone 14 Plus。
但果粉提到Apple Watch的最大通病是「續航力」問題，幾乎都需要「1天充1次電」，表示「他（爺爺）有充電的習慣嗎」，若無該習慣恐怕可能會棄坑不想使用，並舉例「我阿嬤沒2天就放生Apple Watch了。」建議購買續航力達到好幾天的Garmin手錶較為合適。
📢 超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
📢 骯髒鬼不要學！他買3年前二手HomePod變超噁爛 喊「你們應禁止購買蘋果產品」
📢 【話題】集權北韓手機用哪台？購買過程超麻煩、黑市賣iPhone還要搞這些事
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言