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Pentax啟用「Film Project」計畫 將投入全新底片機種開發

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Pentax日前以難以重新開發全新鏡頭接環系統，因此並未計畫投入市場目前主流的無反光鏡相機產品，而是繼續維持傳統反光鏡結構發展。而稍早對外公布的「Film Project」計畫，Pentax更宣布將以符合年輕用戶需求打造容易負擔的底片機種。

而投入底片機種發展，Pentax強調並非準備退出數位相機市場，而是觀察目前仍有不少用戶仍偏好以底片機種拍攝，但目前市場普遍僅存的底片機種多半是以二手品交易為主，在品質維護也有明顯落差，因此希望藉由投入全新底片機種，則顯然能在多數相機品牌都已經投入數位化市場的情況下，額外尋求全新成長機會。

不過，Pentax目前並未透露「Film Project」計畫預計打造機種細節，但強調將採用全新機械結構設計，而非沿用過往或既有的底片機種設計，另外也未提及對應鏡頭接環系統設計，因此暫時還無法確認是否將推出全新鏡頭設計，或是可讓使用者沿用現有數位機種所對應鏡頭組，甚至也有可能採用M42規格鏡頭接環系統。

若沒意外的話，Pentax將可能會在明年將以實體形式舉辦的CP+ 2023展會活動期間公布「Film Project」計畫完整細節，甚至也可能在明年初的CES 2023期間有更多消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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