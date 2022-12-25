全新面貌第10代iPad更多配色 主打便利數位學習、內容觀看

蘋果在今年10月宣布推出第10代iPad，不僅換上與iPad Pro、iPad air相同外型設計，更加入全新活潑色彩選項，處理器也升級為A14 Bionic規格，並且將底部連接埠改為USB-C，藉此跟上全新使用體驗。

可惜仍維持使用第1代Apple Pencil，但蘋果有作額外小小補救

相較過往一直沿用早期略帶圓弧背蓋邊緣設計，今年更新的第10代iPad終於跟進換上與新一代主流iPad機種相同設計語言，並且將底部連接埠順勢改為USB-C，方便使用者透過目前更為普及的USB-C介面進行充電，或是配合線材與Mac機種等連接，另外也能直接連接USB-C相容配件。

不過，比較可惜的是仍維持使用第1代Apple Pencil，因此使用者必須額外收納手寫筆，無法像第2代Apple Pencil可直接吸附在iPad Air或iPad Pro側面固定，同時進行無線充電。甚至因為第1代Apple Pencil是採Lightning介面設計，因此必須透過額外轉接配件才能透過底部的USB-C連接埠幫手寫筆充電。

而配合第10代iPad推出，蘋果在後來「更新」的第1代Apple Pencil，其實也開始加入額外的USB-C轉Lightning配件作為補救方案，讓使用者能透過第10代iPad盒裝內付的雙USB-C連接線，配合轉接配件讓第1代Apple Pencil與第10代iPad連接配對，或是透過第10代iPad電池電力逆向替第1代Apple Pencil充電，另外也能透過其他充電配件替第1代Apple Pencil補充電力。

▲第10代iPad原廠盒裝，正面標示新機採用螢幕設計

▲跟新款iPhone機種盒裝一樣，第10代iPad的盒裝也採用全新封裝設計，取消使用傳統膠膜封裝

▲打開盒裝即可看見第10代iPad本體，同樣透過回收紙材包覆

▲底部則是放置換上編織材質披覆的雙USB-C連接線，以及對應USB-C連接的充電器

▲換上直角平框的機身設計，機身背面的蘋果標誌也以不鏽鋼材質打造

▲取消原本的實體Home鍵設計，因此也讓螢幕顯示尺寸增加至10.9吋

▲新版第一代Apple Pencil會特別標誌對應第10代iPad，同時盒裝內也會額外附上USB-C轉接配件

▲除了原本對應Lightning的轉接配件，新版設計也增加對應USB-C的轉接配件

使用體驗更貼近主流款iPad機種

整體硬體部分，第10代iPad採用螢幕尺寸更大的10.9吋Liquid Retina顯示器，處理器則升級與iPhone 12系列相同的A14 Bionic，至於底部雖然換上USB-C連接埠，但與後來的iPad Air一樣未加入Thunderbolt連接埠功能，連接功能也加入支援5G連網，無線網路則僅支援至Wi-Fi 6規格，並且支援Wi-Fi 6E。

機身部分同樣採平框形式設計，並且加入更活潑的藍色、粉色與黃色款式，原本色彩則僅保留銀色，並未提供黑色或金色款式，顯然希望以此吸引更多年輕用戶族群，讓售價相對較低的第10代iPad作為數位學習、內容觀看使用最佳選擇。

▲電源按鍵整合Touch ID指紋辨識器

▲底部換上USB-C連接埠，但跟iPad Air一樣，並未加入Thunderbolt功能

▲原本在機身背面的接點移到邊框側邊，主要對應磁吸固定的全新巧控鍵盤雙面夾

相機方面，前後相機都升級至1200萬畫素規格，並且加入4K錄影及自動人物居中功能，因此也同樣方便使用各類線上視訊服務進行互動，或是學習、開會等功能，並且能在視訊過程一直讓自己臉譜可以維持在畫面中間位置。

▲主相機仍維持單一鏡頭，規格升級至1200萬畫素

比較特別的是，第10代iPad配置的視訊鏡頭是位於螢幕長邊位置的中央處，而非像過往位於窄邊中央，這樣的設計更有利於將螢幕橫放時進行視訊會議，不會有拍攝畫面「歪一邊」的情況，同時也更容易讓系統判斷是否應該將被攝人物維持在畫面中央。

跟新款iPad Air一樣，第10代iPad同樣未加入Face ID臉部識別解鎖功能，但因為將螢幕進一步加大，並且採更窄邊框設計，因此原本與Home鍵整合的Touch ID指紋辨識功能，則是與電源按鍵整合，方便使用者壓按指紋解鎖登入iPad，或是完成線上支付時的身分驗證。

重新設計的新款巧控鍵盤雙面夾

配合第10代iPad新設計外型，蘋果同步推出對應第10代iPad、加入觸控板的新款巧控鍵盤雙面夾，本身包含可拆卸鍵盤與可透過磁性吸附在iPad機種背面的保護蓋，並且透過iPad的聰穎接點連接供電，鍵盤可在不需使用時拆卸，或是折疊至iPad背面，而保護蓋更搭載可調整支架，方便使用者以不同角度使用iPad。

如果覺得使用新款巧控鍵盤雙面夾會讓第10代iPad變得更重，或是本身沒有使用鍵盤需求的話，其實也能選擇使用聰穎雙面夾，同樣透過磁吸方式固定，並且可透過折合讓上蓋變成立架使用。

▲新款巧控鍵盤雙面夾 (左)與聰穎雙面夾 (右)

▲背後的蘋果標誌方向有所不同

▲裝上巧控鍵盤雙面夾之後，即可讓第10代iPad換身成一款小型「筆電」

▲背面立架一樣透過磁吸方式固定

▲鍵盤配件同樣以磁吸方式固定，並且透過第10代iPad邊框的金屬接點取電運作

▲背後立架能以多角度形式將iPad撐起

▲拆卸後的巧控鍵盤雙面夾

▲聰穎雙面夾使用模式與對應iPad Air版本完全相同，同樣是透過磁吸方式固定在機身背面，並且可將螢幕蓋折合變成立架使用

至於配色部分，針對第10代iPad打造的全新巧控鍵盤雙面夾僅提供白色，但聰穎雙面夾則是配合新機提供包含白色、晴空色、西瓜色、檸檬黃色在內配色。

或許是為了配合第10代iPad將視訊鏡頭位置改變，因此新款巧控鍵盤雙面夾底部的蘋果標誌，會與聰穎雙面夾呈現90度角方向的差異，但不會影響實際使用體驗。

小結

換上直角平框設計外型，並且改為USB-C連接埠之後，加上搭配iPadOS 16版本作業系統介面，使得第10代iPad整體使用體驗更貼近目前的iPad Air與iPad Pro，雖然處理器基於產品定位考量，依然維持使用A14 Bionic規格，而未跟進換成Apple Silicon M1規格，但以產品定位主要鎖定入門需求，以及學生族群學習使用來看，其實也已經足夠。

第10代iPad建議售價從新台幣14900元起跳，支援5G連網版本則是從新台幣19900元起跳。至於第10代iPad推出後，第9代iPad將繼續維持在市場銷售，建議售價則調整為新台幣10900元起跳，支援4G連網版本則從新台幣15400元起跳，成為所有iPad最入門選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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