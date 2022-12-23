蘋果自助維修服務範圍增加！M1 Mac Mini、iMac、Mac Studio及Studio Display都能修

接連開放iPhone 12、iPhone 13、第三代iPhone SE，以及搭載M1處理器的MacBook Air與MacBook Pro可自行維修之後，蘋果再次宣布將使搭載M1處理器的Mac Mini、iMac、Mac Studio，以及搭載A13 Bionic處理器的Studio Display也能由消費者自行維修。

跟先前開放消費者可自行維修的機種一樣，蘋果也將針對此次開放自行維修的Mac Mini、iMac、Mac Studio與Studio Display提供原廠零件，同時也會提供專用維修工具租借，一樣以49美元價格計費，並且提供7天使用時間。

至於維修手冊等內容，目前也同樣透過蘋果官網提供，讓希望自行動手維修的消費者可以依照正確步驟拆解產品，並且更換故障損壞零件。

蘋果的自助維修服務是從今年4月正式推出，目前除了在美國地區提供，更擴展至比利時、法國、義大利、德國、波蘭、西班牙、瑞典及英國，主要呼應美國及歐盟境內推動的產品維修權，讓有能力自行維修的消費者可以透過蘋果提供原廠零件及工具，更方便地更換損壞的螢幕、電池等零件。

不過，依照蘋果立場仍強調自助維修服務主要還是鎖定有一定拆解、換裝經驗的人使用，依然會建議一般消費者尋求蘋果位於各地的原廠服務，或是授權通路取得產品維修協助。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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