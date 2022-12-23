iPad 10開箱評測 專家：前鏡頭改橫向更適合視訊

中央社／ 台北22日電

蘋果第10代iPad在台開賣，3C科技達人Tim哥實測分析，iPad 10是入門款平板首選，前鏡頭改橫向後，更適合學生視訊上課；儘管iPad 10不支援第2代Apple Pencil觸控筆，但也有助於吸引第1代Apple Pencil用戶換機。

iPad 10採用與iPad Air 5相同的全螢幕設計，TouchID指紋辨識內建在頂部按鈕中，可以解鎖iPad、登入App及使用Apple Pay付款；全新的橫向1200萬像素超廣角前置相機具備122度視角，支援「人物居中」功能，可讓用戶進行視訊通話時維持在視窗範圍內。

Tim哥今天接受中央社記者採訪表示，iPad 10適合沒用過iPad或正想進入iPad市場的消費者，雖然第9代iPad比較便宜，但iPad 10採用Type-C傳輸介面，可以更方便連結周邊裝置。

Tim哥指出，如果學校要採購平板，可以選擇價格更低的第9代iPad就好。但如果家長想為小孩添購，可以考慮iPad 10，其中一個原因是前鏡頭改為橫向，對學生視訊上課或開會簡報更方便，拍攝角度更自然。

目前iPad 10與更高階的iPad Air 5官網價差新台幣5000元，Tim哥認為，除非是常進行影像處理、繪圖或剪片的用戶，才需要用到搭載M1晶片的iPad Air 5，省下來的5000元預算，用來購買外接硬碟和包含筆槽的保護套都還有剩。

Tim哥也提到，不少觸控筆使用者認為iPad 10僅相容第1代Apple Pencil、不支援第2代很可惜，但從另一個角度思考，第1代Apple Pencil的用戶會更有意願換機。要注意的是，每天用來繪圖的Apple Pencil重度使用者平均大約1年需要更換筆尖，偶爾做筆記的輕度使用者大約3年才需要更換。

記者實際拿起iPad 10，從背面看外觀設計與iPad Air5如出一轍，尺寸也相似，背蓋色彩相對更活潑。不過螢幕並非全貼合顯示器，在亮光底下還是看得出與iPad Air 5的差別，例如iPad 10顯示的黑色就不像iPadAir 5那麼深邃。

全新的巧控鍵盤雙面夾目前僅相容於iPad 10，是一大亮點，具備個別硬鍵帽、1公釐鍵程的剪刀式構造，打字手感相當輕盈，回饋力道也很明顯；鍵盤上方具備新的14鍵功能鍵列，可以快速執行調整音量或顯示亮度等常用操作。

值得一提的是，巧控鍵盤雙面夾的觸控板面積寬大，可隨處點擊，用來控制iPadOS中的游標相當方便，也能用熟悉的手勢操作iPad。

觀察現有4大iPad產品線，Tim哥認為iPad mini 6打遊戲很方便，iPad 10適合入門消費者，iPad Air 5適合常繪圖與剪片的用戶，專業工作者就選iPad Pro。

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