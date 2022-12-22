蘋果自傲高CP放大絕藏這1變化！讓你免考慮直接買新款Apple Watch就對了

Apple Watch的續航力一直都是果粉很在意的問題，從6年前的Apple Watch 2開始，手錶內就內建GPS，但也可能會仰賴iPhone的GPS功能延長自己的續航力，不過有外媒發現，新的Apple Watch系列有著不一樣的變化。

外媒報導，蘋果（Apple）官網已透露今（2022）年推出的3款智慧型手錶Apple Watch Ultra、Apple Watch 8及Apple Watch SE2，不管自己的iPhone是否在附近，都會100%使用Apple Watch內建的GPS，而舊款的Apple Watch還是會「為了保存電池續航力」，在可行時使用iPhone提供的GPS，除非手機真的不在身邊，Apple Watch 2的後續機種才會啟動內建GPS功能。

最讓外界意外的是，旗艦版Apple Watch Ultra與平價版的Apple Watch SE2價差1萬8000元，兩者續航力差了18小時，但Apple Watch SE2卻也能直接「放大絕」使用內建GPS運作，代表著蘋果對於今年3款Apple Watch系列的續航力深具信心、也引以為傲。

蘋果今年推出Apple Watch Series 8（左起）、Apple Watch Ultra和Apple Watch SE2，讓果粉有更不同選擇。（美聯社）

如此一來，若仍在猶豫要買舊款還是新款Apple Watch，似乎都不需要考慮太多，今年推出的Apple Watch Ultra、Apple Watch 8及Apple Watch SE2都是最佳選擇。但仍有部分網友擔憂Apple Watch 8及Apple Watch SE2使用時間可能因此降低，期盼可以新增「關掉內建GPS」的功能。

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