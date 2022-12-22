蘋果自傲高CP放大絕藏這1變化！讓你免考慮直接買新款Apple Watch就對了
Apple Watch的續航力一直都是果粉很在意的問題，從6年前的Apple Watch 2開始，手錶內就內建GPS，但也可能會仰賴iPhone的GPS功能延長自己的續航力，不過有外媒發現，新的Apple Watch系列有著不一樣的變化。
外媒報導，蘋果（Apple）官網已透露今（2022）年推出的3款智慧型手錶Apple Watch Ultra、Apple Watch 8及Apple Watch SE2，不管自己的iPhone是否在附近，都會100%使用Apple Watch內建的GPS，而舊款的Apple Watch還是會「為了保存電池續航力」，在可行時使用iPhone提供的GPS，除非手機真的不在身邊，Apple Watch 2的後續機種才會啟動內建GPS功能。
最讓外界意外的是，旗艦版Apple Watch Ultra與平價版的Apple Watch SE2價差1萬8000元，兩者續航力差了18小時，但Apple Watch SE2卻也能直接「放大絕」使用內建GPS運作，代表著蘋果對於今年3款Apple Watch系列的續航力深具信心、也引以為傲。
如此一來，若仍在猶豫要買舊款還是新款Apple Watch，似乎都不需要考慮太多，今年推出的Apple Watch Ultra、Apple Watch 8及Apple Watch SE2都是最佳選擇。但仍有部分網友擔憂Apple Watch 8及Apple Watch SE2使用時間可能因此降低，期盼可以新增「關掉內建GPS」的功能。
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