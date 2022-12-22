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骯髒鬼不要學！他買3年前二手HomePod變超噁爛 喊「你們應禁止購買蘋果產品」

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果第一代HomePod於2019年在台推出，當時定價9900元。（翻攝自9to5mac）
蘋果第一代HomePod於2019年在台推出，當時定價9900元。（翻攝自9to5mac

想買到蘋果（Apple）初代「大顆」的智慧型揚聲器HomePod只能透過拍賣網站購買二手貨了。外媒就報導一名部落客購買的二手HomePod，在過程中發現不少賣家的「實物」讓人覺得噁心又掉漆，直呼「這些人不要再買同款HomePod了。」

據外媒報導，一名國外部落客日前購買2019年推出的第一代HomePod，當時台灣價格為9900元，如今它以450美元（約台幣1萬3810元）的價格買到2個二手HomePod，認為價格還算合理，收到貨時也相當滿意未有太多使用痕跡。

不過他在購買前發現，不少賣家似乎都太高估自己的二手HomePod的使用狀況，像不少二手白色款一代HomePod，賣家雖然聲稱「像新的一樣」，但點開賣場頁面觀看，白色外觀已全數發黑或是變黃，更有咖啡汙漬沾染在機身上，讓人一看就不想觸摸機身，他還開玩笑貼出照片，表示「如果HomePod一開始的顏色有米色的話。」

蘋果第一代HomePod於2019年在台推出，當時定價9900元。一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自apollozac推特）
蘋果第一代HomePod於2019年在台推出，當時定價9900元。一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自apollozac推特）

他也猜測，這些「已被汙染」的一代HomePod也可能因用戶的使用狀況，像是抽菸等菸害問題，恐損害到內部音質。直呼這一群人應該被下令「禁止購買蘋果任何一套白色產品了。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac）
一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac

一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac）
一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac

一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac）
一名部落客看到不少賣家拋售二手第一代HomePod白色款，聲稱「跟新的一樣」，但一看實物照不是發黑，就是發黃，相當噁心。（翻攝自9to5mac

蘋果 HomePod

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