聯想更新ThinkPad X1系列機種、ThinkVision系列螢幕與IdeaCentre迷你桌機
在CES 2023正式開展前，聯想公布一系列換上新處理器的ThinkPad X1系列機種，同時也宣布推出新款ThinkVision系列螢幕與IdeaCentre迷你桌機。
此次更新的ThinkPad X1系列機種，分別包含ThinkPad X1 Carbon Gen 11、ThinkPad X1 Yoga Gen 8，以及ThinkPad X1 Nano Gen 3，三款機種在外型設計基本上沒有太大改變，主要換上新款處理器設計，同時在機身更進一步導入可回收材質與再生塑膠設計，並且強調採用全竹子材質設計盒裝，藉此降低筆電對於環境衝擊影響。
而新機設計則是強調零接觸自動上鎖、解鎖功能，以及針對配置OLED螢幕機種提供進階調整能耗選項，並且加入智慧充電與更方便的鍵盤背光設計，另外更藉由內建視訊鏡頭對應更方便的線上會議，甚至也會透過視訊鏡頭提醒使用者避免長時間使用筆電，並且可在線上會議過程強化影像拍攝效果。
另外，聯想此次也同步更新多款ThinkVision系列螢幕，並且推出IdeaCentre迷你桌機，強調藉由更小體積設計與更低電力損耗，藉此對應使用者一般日常工作使用需求。
ThinkPad X1 Carbon Gen 11、ThinkPad X1 Yoga Gen 8，以及ThinkPad X1 Nano Gen 3都會在2023年4月推出，建議售價分別從1729美元、1859美元與1649美元起跳，而ThinkVision系列螢幕則依照不同型號，將從2023年4月起陸續進入市場銷售，部分機種甚至要等到2023年第三季才會正式推出，至於IdeaCentre迷你桌機則預計在2023年第二季進入市場，建議售價為649.99美元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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