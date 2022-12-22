聯想推IdeaPad Pro、Slim系列新款筆電 明年登場

在CES 2023開展前，聯想宣布更新旗下IdeaPad系列筆電機種，同時也推出新款Chromebook與平板裝置。

此次更新的IdeaPad系列筆電機種，分別包含IdeaPad Pro與IdeaPad Slim系列，並且分別提供採用Intel及AMD新款筆電處理器款式選項，同時採用NVIDIA即將公布的筆電顯示卡規格。

其中，IdeaPad Pro 5與IdeaPad Pro 5i均提供14吋與16吋螢幕規格，但僅有IdeaPad Pro 5 Pro提供2.2K、2.8K解析度，以及120Hz畫面更新率選項，而IdeaPad Pro 5i則僅提供單一2.5K解析度及120Hz畫面更新率規格。

而IdeaPad Slim 5與IdeaPad Slim 5i部分則均提供16吋、60Hz畫面更新率螢幕規格，前者採Intel新款筆電處理器，後者則採用AMD Ryzen 3 7330U、AMD Ryzen 5 7530U與AMD Ryzen 7 7730U規格，並且在外觀採用多彩設計，視訊鏡頭也加入可手動遮擋設計。

至於新款IdeaPad Flex 3i Chromebook則是採用12.2吋、16:10顯示比例與可翻轉螢幕設計，處理器則採用Intel N100或N200處理器，記憶體最高對應8GB容量，並且搭載最多128GB儲存容量設計。聯想強調此款Chromebook電池續航力可達12小時，並且在視訊鏡頭加入可手動遮擋設計，無線網路也支援Wi-Fi 6E規格。

另外在新款Tab M9平板部分，則是採用解析度為1920 x 1200的9吋螢幕，搭配聯發科Helio G80處理器，本身更對應Netflix HD播放規格與支援杜比全景聲的雙擴音喇叭設計，因此也強調多媒體內容體驗，無線網路則支援Wi-Fi 5，電池續航時間可達13小時，作業系統依然是採用Android。

上市資訊方面，IdeaPad Pro 5系列筆電將以1500美元起跳價格銷售，IdeaPad Slim 5系列筆電則會以650美元起跳價格銷售，兩款筆電機種都會在2023年5月正式進入市場。而IdeaPad Flex 3i Chromebook同樣也會在2023年5月進入市場銷售，建議售價則會從350美元起跳，至於Tab M9平板裝置建議售價則是140美元，最快會在2023年第二季正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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