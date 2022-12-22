更省空間！聯想推結合視訊鏡頭、USB Hub的檯燈 還能充電

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聯合新聞網／ 楊又肇

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此款名為Go Desk Station with Webcam的檯燈，本身可提供3000K、4500K與6500K不同色溫表現燈光，並且能在0.5公尺距離內提供最高1600 Lux的照度，另外也具備可旋轉、調整高度的燈臂設計，方便使用者隨意調整光線照射位置

而內建於燈臂尾端的視訊攝影機，則與獨立銷售的Go 4K Pro Webcam採相同規格，最高可拍攝4K 30fps影片，支援自動對焦與自動構圖，同時也能配合色溫變化調整白平衡，方便使用者配合燈光進行視訊會議，或是尋營各類線上直播

至於檯燈底座也具備USB Hub功能，最高可提供USB-C 65W輸出，以及USB-C 20W輸出，另外也能具備2組USB-A 3.1及15W充電功率的Qi無線充電板設計，本身則可連接135W外部連接電源，並且能透過HDMI 2.0連接埠外接螢幕，輸出4K 60fps影像。

Go Desk Station with Webcam建議售價為329美元起跳，預計會在2023年3月上市，而獨立銷售的Go 4K Pro Webcam建議售價則是150美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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