你有安卓平板嗎？為什麼Google要做Pixel Tablet Pro？想靠這些原因再重新對決蘋果
Google即將在2023年發佈兩款Android平板，大家都好奇為什麼是一次推出兩款，而不是一款？而且為什麼要推出「Pixel Tablet Pro」？
根據《9to5google》指出，10幾年來Google一直與其他硬體商努力想讓款Android平板與蘋果（Apple）iPad抗衡，但卻一直未成功。而這些努力背後一直存有一個爭議問題，那就是Google已退出安卓（Android）平板領域許久。即使2015年有推出Pixel C平板，但當時他是在ChromeOS上運作，而不是Android。這也讓後來推出的Nexus 9成為Google最近期的Android平板。
但某方面來講，Google使用ChromeOS當作平板的主要運作系統其實有其意義，畢竟Chromebook也可以使用Android的應用程式，一但安裝鍵盤與滑鼠，就能像在使用桌機一樣，擁有完整的桌面體驗。這點從Pixelbook就能看出來，但Google在2018年推出的Pixel Slate卻無法有同樣操作。
因此Pixelbook在筆電與平板間取得平衡，並跟其他筆電或Chromebook平起平坐。而Pixel Slate除了也是平板外，也跟iPad、甚至是其他Android平板競爭。簡單來說，Pixel Slate不是一款高效能的筆電，跟便宜的iPad比較，它也不是一款引人注目的平板。
因此Google取消了兩個正在進行的平板專案，2022年Google為了讓ChromeOS變得更出色，不惜砸資源研發。Google對平板在未來可以有更多角色花了非常多心思，它們注意到許多人的Android平板長時間沒有使用，為了讓家裡閒置的平板有新的用途，他們把重心放在智能家電的控制，除了可以娛樂操控也能變成像Nest Hub的智慧顯示器一樣，從許多線索可見Google正雄心壯志的準備。
而Pixel Tablet Pro，之所以取了「Pro」，正表示Google嘗試創造一款在工作上有好生產力的平板，同時也將推出平板可以有手寫功能，這也看出Google的對平板的第二個戰略，也就是讓Android平板電腦有全新的應用程式和體驗。
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