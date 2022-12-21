快訊

「紅孩兒」王海輪爆婚變 夜奔「提琴界林志玲」香閨全被拍

早晨財經速解讀／守不住！日圓暴漲日股暴跌 美元升值盡頭？電動車產業2023還有希望？

法國學生吃不飽？通膨與生活費的拉鋸戰

Nothing進軍美國市場想出高階款耳機 取名「Particles by XO」搶市

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自91mobiles網站)
▲(圖／擷自91mobiles網站)

接連推出Ear (1)與Ear (stick)兩款耳機後，91mobiles網站引述消息來源指稱，Nothing接下來可能會以「Particles by XO」品牌名稱推出更高接的耳機產品。

依照開發者Kuba Wojciechowski從相關韌體內容拆解結果，顯示Nothing準備推出的新款耳機將以粒子 (particles)形式呈現，並且以入耳式形式打造，而收納盒上更標示「Particles by XO」品牌名稱。

而此款耳機預期會有主動降噪及支援LHDC編碼傳輸高解析音質功能，同時一家名為「The Most Unknown LLC」的代理公司近期也已經在美國商標及專利局申請註冊「Particles by XO」商標名稱，因此預期此款耳機將會在不久之後對外公布。

不過，「Particles by XO」品牌與Nothing品牌之後會如何區隔運作，暫時還無法確認，或許會在Nothing日後正式進軍美國市場之後，將有更進一步的說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 美國 專利

延伸閱讀

美議員提政府裝置禁用TikTok 傳將納入開支法案

斯...斯巴拉西！《來自深淵》ONKYO語音無線耳機 配對成功聽「黎明卿」招牌台詞

被稱肥陳…陳奕迅心聲曝光 妻小同歡泛淚告白

開箱影片／仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4

相關新聞

蘋果偵測「未知AirTag跟蹤」有新方法！他秒舉小偷例子意外迸出新問題

蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」在上（11）月曾發布2項更新，但當時並未告知更新項目，一度讓人懷疑真的有調整什麼功能嗎？如今官網終於正式公告內容，但「更新方法」不僅尷尬外，似乎還衍生了新的問題。

Nothing進軍美國市場想出高階款耳機 取名「Particles by XO」搶市

接連推出Ear (1)與Ear (stick)兩款耳機後，91mobiles網站引述消息來源指稱，Nothing接下來可能會以「Particles by XO」品牌名稱推出更高接的耳機產品。

蘋果傳取消推出48核心設計的新款Mac Pro 但這些顯示器有望更新

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指出，蘋果目前正著手打造多款顯示器產品，其中包含以2019年推出的32吋Pro Display XDR為基礎更新款式，同時也將比照蘋果今年在春季發表會上公布的27吋5K Retina 顯示器Studio Display，將內建 Apple Silicon處理器提升顯示功能。

MacBook「曾曾祖父」太值錢！賈伯斯操刀「Apple-1電腦」破千萬天價賣出原因曝光

蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）創造不少經典產品，其親手編號的超古早「Apple-1電腦」更顯得有價值，日前拍賣金額出爐，竟比原本估計的還要多207萬台幣。

Google確認現有Google Home系列智慧喇叭、Nest系列物聯網裝置支援Matter連接協議

今年在5月預告將使Android及NEST裝置加入智慧家庭連網標準Matter，更在今年10月宣布與三星合作連動SmartThings裝置後，Google確定透過近期軟體更新之後，將使Google Home系列智慧喇叭、Nest系列物聯網裝置都加入支援Matter連接協議，而Android裝置也能藉由Fast Pair技術與支援Matter連接協議的裝置快速配對。

Dell更新Concept Luna概念筆電設計 減少螺絲、更容易透過自動化形式拆解

去年底時，Dell與Intel合作提出鎖定容易維修、重複使用，或是容易回收等需求的概念筆電設計Concept Luna，經過一年時間之後，Dell進一步將此概念設計強化，甚至標榜能在筆電組裝過程更進一步減少使用螺絲，甚至可讓筆電從生產製造到後期維修拆解，都能交由自動化機械設備協助完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。