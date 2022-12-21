Nothing進軍美國市場想出高階款耳機 取名「Particles by XO」搶市
接連推出Ear (1)與Ear (stick)兩款耳機後，91mobiles網站引述消息來源指稱，Nothing接下來可能會以「Particles by XO」品牌名稱推出更高接的耳機產品。
依照開發者Kuba Wojciechowski從相關韌體內容拆解結果，顯示Nothing準備推出的新款耳機將以粒子 (particles)形式呈現，並且以入耳式形式打造，而收納盒上更標示「Particles by XO」品牌名稱。
而此款耳機預期會有主動降噪及支援LHDC編碼傳輸高解析音質功能，同時一家名為「The Most Unknown LLC」的代理公司近期也已經在美國商標及專利局申請註冊「Particles by XO」商標名稱，因此預期此款耳機將會在不久之後對外公布。
不過，「Particles by XO」品牌與Nothing品牌之後會如何區隔運作，暫時還無法確認，或許會在Nothing日後正式進軍美國市場之後，將有更進一步的說明。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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