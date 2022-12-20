蘋果傳取消推出48核心設計的新款Mac Pro 但這些顯示器有望更新

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指出，蘋果目前正著手打造多款顯示器產品，其中包含以2019年推出的32吋Pro Display XDR為基礎更新款式，同時也將比照蘋果今年在春季發表會上公布的27吋5K Retina 顯示器Studio Display，將內建 Apple Silicon處理器提升顯示功能。

新款顯示器將會與先前有不少傳聞、預期換上M2 Pro以上規格的全新Mac Pro一同亮相，並且鎖定專業工作者監看內容需求打造。

另外，Mark Gurman也再次說明蘋果即將推出的全新Mac Pro，將會搭載M2 Ultra (暫稱)的處理器規格，CPU核心數量將最高搭載24核心，以及GPU核心數量則最高達76核心，記憶體最高容量則達192GB，並且提供額外記憶體擴充空間。

而先前傳出最高採48核心CPU的M2 Extreme處理器，以及最高搭載256GB記憶體容量設計版本則已經被取消，原因在於這樣的硬體規格反應價格將超過1萬美元，還不具備額外升級空間，無法符合蘋果現行產品定價策略，同時可能也難以吸引足夠使用需求，因此最終將無法進入市場。

至於蘋果原先表示將以2年時間完成，使Mac機種全面以Arm架構取代x86架構的時程出現延遲，Mark Gurman則表示主因在於產品設計調整等因素，導致蘋果內部悄悄調整其產品更新時間表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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