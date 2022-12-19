MacBook「曾曾祖父」太值錢！賈伯斯操刀「Apple-1電腦」破千萬天價賣出原因曝光

蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）創造不少經典產品，其親手編號的超古早「Apple-1電腦」更顯得有價值，日前拍賣金額出爐，竟比原本估計的還要多207萬台幣。

外媒報導，堪稱是MacBook「曾曾祖父」的「Apple-1電腦」為蘋果第1項產品，在1976年由賈伯斯和沃茲尼克（Steve Wozniak）一同製作，當時只生產200台，現在只剩60至70台，也因此Apple-1電腦成為蘋果超級鐵粉必備的收藏品。

編號#78 Apple-1電腦可以賣出天價原因，裡頭的主機板有賈伯斯親筆書寫的編號、附有一封賈伯斯的手寫真跡信，以及相關設備完整等。（翻攝自RR AUCTION）

賈伯斯親手操刀的編號#78 Apple-1電腦已在2018年由柯恩（Corey Cohen）修復完成。當時外界認為編號#78 Apple-1電腦預估價格為37.5萬美元（約台幣1154萬元），沒想到上周四的拍賣成交價竟為44萬2118美元（約台幣1361萬1045元），多了台幣207萬元。

據了解可以賣出好價格的原因，除了編號#78 Apple-1電腦可以「正常工作」開關機外，裡頭的主機板有賈伯斯親筆書寫的編號、原裝Apple Cassette Interface（ACI）卡式磁帶接口、操作手冊、當時剩下的ASCII 鍵盤及開放式的三洋4205顯示器，還附有一封賈伯斯的手寫真跡信。

堪稱是MacBook「曾曾祖父」的「Apple-1電腦」為蘋果第1項產品，當時只生產200台。（翻攝自RR AUCTION）

編號#78 Apple-1電腦的原裝Apple Cassette Interface（ACI）卡式磁帶接口、操作手冊相當完整。（翻攝自RR AUCTION）

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