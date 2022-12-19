MacBook「曾曾祖父」太值錢！賈伯斯操刀「Apple-1電腦」破千萬天價賣出原因曝光
蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）創造不少經典產品，其親手編號的超古早「Apple-1電腦」更顯得有價值，日前拍賣金額出爐，竟比原本估計的還要多207萬台幣。
外媒報導，堪稱是MacBook「曾曾祖父」的「Apple-1電腦」為蘋果第1項產品，在1976年由賈伯斯和沃茲尼克（Steve Wozniak）一同製作，當時只生產200台，現在只剩60至70台，也因此Apple-1電腦成為蘋果超級鐵粉必備的收藏品。
賈伯斯親手操刀的編號#78 Apple-1電腦已在2018年由柯恩（Corey Cohen）修復完成。當時外界認為編號#78 Apple-1電腦預估價格為37.5萬美元（約台幣1154萬元），沒想到上周四的拍賣成交價竟為44萬2118美元（約台幣1361萬1045元），多了台幣207萬元。
據了解可以賣出好價格的原因，除了編號#78 Apple-1電腦可以「正常工作」開關機外，裡頭的主機板有賈伯斯親筆書寫的編號、原裝Apple Cassette Interface（ACI）卡式磁帶接口、操作手冊、當時剩下的ASCII 鍵盤及開放式的三洋4205顯示器，還附有一封賈伯斯的手寫真跡信。
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言