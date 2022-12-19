Google確認現有Google Home系列智慧喇叭、Nest系列物聯網裝置支援Matter連接協議

今年在5月預告將使Android及NEST裝置加入智慧家庭連網標準Matter，更在今年10月宣布與三星合作連動SmartThings裝置後，Google確定透過近期軟體更新之後，將使Google Home系列智慧喇叭、Nest系列物聯網裝置都加入支援Matter連接協議，而Android裝置也能藉由Fast Pair技術與支援Matter連接協議的裝置快速配對。

包含最早推出的Google Home系列智慧喇叭，乃至於後來推出的Nest Mini、Nest Audio、Nest Hub、Nest Hub Max，以及新款Nest Wifi Pro都能透過軟體更新加入支援Matter連接協議，並且作為連接中樞，藉此控制或連動更多同樣支援Matter連接協議的裝置。

而使用者並不需要手動完成任何操作或設定，透過自動化更新即可讓家中的Google Home系列智慧喇叭、Nest系列物聯網裝置加入支援Matter連接協議。此外，透過新版Android作業系統加入的Fast Pair技術，更可讓眾多Android手機快速配對連接支援Matter連接協議的裝置。

目前已經有不少品牌的物聯網裝置已經宣布加入支援Mattr連接協議，包含近期宣布旗下新款產品均加入Matter連接協議設計的Eve，而包含Meross、Nanoleaf、Philips Hue與Tuya等品牌產品也都能界耶Matter連接協議彼此互通連動。

在日前宣布與三星合作之後，接下來也將能藉由Google Home app連接操作三星旗下SmartThings物聯網裝置。而在Matter連接協議之下，未來使用者也能在Google Home app內直接使用支援蘋果HomeKit物聯網裝置，藉此更容易建構居家物聯網應用環境，甚至也能支援使用亞馬遜旗下對應Alexa服務的物聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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