Dell更新Concept Luna概念筆電設計 減少螺絲、更容易透過自動化形式拆解

去年底時，Dell與Intel合作提出鎖定容易維修、重複使用，或是容易回收等需求的概念筆電設計Concept Luna，經過一年時間之後，Dell進一步將此概念設計強化，甚至標榜能在筆電組裝過程更進一步減少使用螺絲，甚至可讓筆電從生產製造到後期維修拆解，都能交由自動化機械設備協助完成。

在Concept Luna設計中，主要強調讓筆電變得更容易維修、重複使用，或是容易回收，藉此加長一台筆電的使用年限，進而降低更多碳足跡比重，並且實現環保目標。

因此在先前提出版本中，Dell強調採用減少75%大小的主機板設計，更將零件數量減少20%，同時也重新規劃筆電內部結構，讓筆電能搭載更大面積的散熱機制，甚至能在更好被動散熱情況下減少使用風扇設計，在減少整體耗電情況下延長充電使用週期，更可讓筆電使用相對較小的電池模組，藉此減少電池元件所產生環境影響。

而此次更新重點，則是在於大幅減少傳統必須透過手動旋緊安裝的螺絲，改以設計想法來自手機常見的SIM卡插槽托盤固定方式，透過插銷原理即可固定零件，或是將其拆除，藉此更容易將筆電組件逐一拆解，而在組裝時又能確保其牢固性。

另一方面，Dell更在新版設計取消容易被扯斷的排線設計，盡可能地讓各個模組化組件直接以電子接點形式與筆電主機板連接，藉此降低筆電維修難度，並且能透過自動化機械設備協助拆解，同時在生產過程也能透過模組化設計簡化製造流程與人力成本。

即便在實際產品仍需要特定螺絲固定，但在Concept Luna概念設計已經大幅減少螺絲比重，同時也讓過往筆電複雜、影響維修難度的排線逐漸消失，並且提高筆電能以模組化形式生產、拆解維修與更容易回收特性，藉此大幅降低環境影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦