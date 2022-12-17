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奇美推全新K系列OLED電視機種 詮釋極致黑色與高飽和色彩

聯合新聞網／ 楊又肇

奇美今日 (12/16)宣布在台推出全新K系列OLED電視機種，成為第一個推出OLED顯示面板機種的台灣國產品牌。

K系列OLED電視機種採用OLED顯示面板，搭配奇美自有廣色域色彩技術，藉此讓影像色彩飽和度提升，同時透過每組像素獨立光源控制，以及支援99% DCI-P3顯示效果，標榜可讓每一個畫面均有高度對比，以及完整校正色彩表現，更可藉由OLED顯示面板特行詮釋極致黑色與高飽和色彩。

聲音部分，則分別支援Dolby Atmos全景聲，以及DTS TruSurround音效，可配合畫面顯示內容呈現更貼近真實的音場表現。

顯示規格則提供65吋螢幕設計，並且支援4K解析度與120Hz畫面更新率，本身更採用極窄邊框與輕薄質感設計，作業系統則搭載Android TV，內建Netflix、Disney++、YouTube等影音服務，更可透過Google Play Store下載更多第三方app擴充電視功能，另外也支援Google Assistant數位助理服務，同時也能與居家同樣支援Google Home的物聯網裝置連動。

K系列OLED電視機種從即日起開放台灣市場銷售，建議售價為新台幣69900元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OLED 電視 面板 Google Play Disney+ 數位助理

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