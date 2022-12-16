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嫌筆電太小嗎？蘋果MacBook Air明年春季「長大」 換掉3模樣

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，MacBook Air今年改變外型後，明年將會「長大」，成為目前最大的MacBook Air。圖為2022年MacBook Air。（美聯社）
外媒報導，MacBook Air今年改變外型後，明年將會「長大」，成為目前最大的MacBook Air。圖為2022年MacBook Air。（美聯社）

距離2023年剩不到半個月，果粉已開始期待明年蘋果（Apple）會端出什麼新產品。據外媒報導，MacBook Air今（2022）年改變外型後，明年將會「長大」，成為目前最大的MacBook Air。

《macrumors》報導，市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young表示，蘋果可能在2023年春季推出新款MacBook Air，尺寸為15.5吋（先前曾透露是15.2吋），大小介於14吋至16吋的MacBook Pro間，若爆料屬實，也是MacBook Air有史以來最大款的版本，也讓MacBook Air產品線更加豐富。

據了解新版15.5吋的MacBook Air與2022年出的M2版MacBook Air外型差不多，沿用方正樣式、一樣為瀏海螢幕提高螢幕占比、擁有MagSafe磁吸充電、大型觸控板、1080p鏡頭外，揚聲器（喇叭）也有望升級、晶片則可能有M2和 M2 Pro兩種選項。

不過15.5吋MacBook Air要與MacBook Pro做出區隔，可能不會有mini-LED螢幕及ProMotion「自動適應更新率技術」。《聯合新聞網》曾報導，2024年蘋果才會推出配有OLED螢幕的筆電，13吋的MacBook Air可能列為改款首選之一。

14吋和16吋MacBook Pro（見圖）有mini-LED螢幕及ProMotion「自動適應更新率技術」，明年的MacBook Air可能因差異化不會有此技術。（歐新社）
14吋和16吋MacBook Pro（見圖）有mini-LED螢幕及ProMotion「自動適應更新率技術」，明年的MacBook Air可能因差異化不會有此技術。（歐新社）

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