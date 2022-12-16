像真的貓咪一樣！日本超萌送餐機器人 會乖乖排隊還愛看世足

近來科技發達，像是送餐機器人的發明問世，讓減少許多餐廳了人力不足的困擾。而有一款機器人「BellaBot」除了能幫忙送餐、收餐盤之外，還有模仿貓咪表情的可愛互動模式，因而受到青睞。近來日本網上，就有分享關於BellaBot的有趣影音。

根據日本媒體「grape」報導，BellaBot官方twitter帳號，近來分享一系列的BellaBot相關照片、影片。這些影音特別的地方，在於畫面中的BellaBot並非像往常一樣在餐廳運送食物碗盤，而是身處在辦公室內，像是員工們共同飼養寵物般的照片。

有張照片是一位女員工，正在替BellaBot做例行維護，結果一群BellaBot圍著的畫面，看起來就像是滿滿的貓咪聚集一般。還有BellaBot不停在某位工作人員身邊的附近環繞走動，讓人哭笑不得的影音。甚至大家還會湊在一起，搶著看時下最夯的足球世界杯賽。

網友們看到這些圖片，也紛紛表示「我也好想被包圍看看」、「好沉重的壓力www」、「有乖乖的排隊真了不起」、「想看世足也是理所當然的吧」、「我記得摸一摸還會露出很可愛的反應」、「好像親眼看看，拜託讓他們出來工作吧。」

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