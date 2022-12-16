羅技也推掌上型遊戲機軋Switch？Logitech G CLOUD Gaming Handheld登台 可對應這雲端串流遊戲服務

羅技在今年9月下旬正式推出的旗下首款掌機裝置Logitech G CLOUD Gaming Handheld，今日 (12/15)由羅技宣布引進台灣市場，並且將與台灣大哥大合作資費銷售方案，同時也將對應NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld配置7吋、16:9顯示比例的1080P Full HD解析度螢幕，本身配置左右類比搖桿，左邊配置十字按鍵，右側則配置「A」、「B」、「X」、「Y」按鍵配置，兩側也配置扳機按鍵，其他還包含對應選單、首頁等操作功能的獨立按鍵設計，而機身兩側更配置方便雙手持握依托設計，處理器則採用Qualcomm Snapsdragon 720G。

▲Logitech G CLOUD Gaming Handheld針對掌間遊玩遊戲需求以最佳化形式設計，並且提供更好持握手感，並且結合雲端串流與Android遊戲使用遊玩體驗

▲機身僅463公克，並且採更方便隨身攜帶使用尺寸設計

除了對應NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務，Logitech G CLOUD Gaming Handheld亦可對應使用微軟Xbox Game Pass Ultimate雲端串流服務服務 (但微軟目前尚未在台灣市場開通)，或是透過Wi-Fi串流家中的Xbox遊戲主機執行內容，甚至也能藉由SteamLink方式串流遊玩家中PC端執行的Steam遊戲。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld可對應12小時左右連續使用時間，支援充電半小時即可使用3小時使用時間，以及4小時可完成充電，整體重量僅463公克，控制器本身也具備震動回饋、陀螺儀，以及可自訂按鍵定義的控制介面設計，底層作業系統則是採用Android設計，因此也能對應Google Play Store收錄遊戲。

▲底層為Android作業系統，並且支援Google Play Store上架遊戲內容

▲透過NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩3A等級遊戲

台灣大哥大預計從12月23日起獨家開賣Logitech G CLOUD Gaming Handheld，建議售價為新台幣11990元，搭配台灣大哥大5G資費方案，月付新台幣999元起，專案價只要0元，並且加贈包含NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+前12個月免費使用。

而從Logitech G CLOUD Gaming Handheld本身僅對應Wi-Fi連接使用模式，並未內建支援5G SIM卡插槽設計，此次與台灣大哥大合作顯然是為了推動其5G服務申辦量，配合目前台灣多數消費者都是以空機形式購買手機的情況，預期將能吸引更多消費者藉此申辦5G資費方案，並且可配合手機熱點分享，或是將5G SIM卡放進熱點分享器作為上網工具，讓手機、掌機都能藉由5G網路高速上網。

不過，隨著Valve的Steam Deck已經開放台灣市場銷售，而Razer今年推出的Razer Edge 5G掌機也傳出將於台灣在內全球市場推出，因此也會讓即將在台灣市場推出的Logitech G CLOUD Gaming Handheld面臨更多挑戰。

▲台灣市場接下來將陸續推出Logitech G CLOUD Gaming Handheld、Valve的Steam Deck與Razer出的Razer Edge 5G掌機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦