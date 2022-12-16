快訊

12/16【早晨財經速解讀】道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這輪會破底嗎？

決戰星期天！阿根廷隊「梅西迷弟們」的奪冠青春夢

羅技也推掌上型遊戲機軋Switch？Logitech G CLOUD Gaming Handheld登台 可對應這雲端串流遊戲服務

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Logitech G CLOUD Gaming Handheld
▲Logitech G CLOUD Gaming Handheld

羅技在今年9月下旬正式推出的旗下首款掌機裝置Logitech G CLOUD Gaming Handheld，今日 (12/15)由羅技宣布引進台灣市場，並且將與台灣大哥大合作資費銷售方案，同時也將對應NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld配置7吋、16:9顯示比例的1080P Full HD解析度螢幕，本身配置左右類比搖桿，左邊配置十字按鍵，右側則配置「A」、「B」、「X」、「Y」按鍵配置，兩側也配置扳機按鍵，其他還包含對應選單、首頁等操作功能的獨立按鍵設計，而機身兩側更配置方便雙手持握依托設計，處理器則採用Qualcomm Snapsdragon 720G。

▲Logitech G CLOUD Gaming Handheld針對掌間遊玩遊戲需求以最佳化形式設計，並且提供更好持握手感，並且結合雲端串流與Android遊戲使用遊玩體驗
▲Logitech G CLOUD Gaming Handheld針對掌間遊玩遊戲需求以最佳化形式設計，並且提供更好持握手感，並且結合雲端串流與Android遊戲使用遊玩體驗

▲機身僅463公克，並且採更方便隨身攜帶使用尺寸設計
▲機身僅463公克，並且採更方便隨身攜帶使用尺寸設計

除了對應NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務，Logitech G CLOUD Gaming Handheld亦可對應使用微軟Xbox Game Pass Ultimate雲端串流服務服務 (但微軟目前尚未在台灣市場開通)，或是透過Wi-Fi串流家中的Xbox遊戲主機執行內容，甚至也能藉由SteamLink方式串流遊玩家中PC端執行的Steam遊戲。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld可對應12小時左右連續使用時間，支援充電半小時即可使用3小時使用時間，以及4小時可完成充電，整體重量僅463公克，控制器本身也具備震動回饋、陀螺儀，以及可自訂按鍵定義的控制介面設計，底層作業系統則是採用Android設計，因此也能對應Google Play Store收錄遊戲。

▲底層為Android作業系統，並且支援Google Play Store上架遊戲內容
▲底層為Android作業系統，並且支援Google Play Store上架遊戲內容

▲透過NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩3A等級遊戲
▲透過NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩3A等級遊戲

台灣大哥大預計從12月23日起獨家開賣Logitech G CLOUD Gaming Handheld，建議售價為新台幣11990元，搭配台灣大哥大5G資費方案，月付新台幣999元起，專案價只要0元，並且加贈包含NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+前12個月免費使用。

而從Logitech G CLOUD Gaming Handheld本身僅對應Wi-Fi連接使用模式，並未內建支援5G SIM卡插槽設計，此次與台灣大哥大合作顯然是為了推動其5G服務申辦量，配合目前台灣多數消費者都是以空機形式購買手機的情況，預期將能吸引更多消費者藉此申辦5G資費方案，並且可配合手機熱點分享，或是將5G SIM卡放進熱點分享器作為上網工具，讓手機、掌機都能藉由5G網路高速上網。

不過，隨著Valve的Steam Deck已經開放台灣市場銷售，而Razer今年推出的Razer Edge 5G掌機也傳出將於台灣在內全球市場推出，因此也會讓即將在台灣市場推出的Logitech G CLOUD Gaming Handheld面臨更多挑戰。

▲台灣市場接下來將陸續推出Logitech G CLOUD Gaming Handheld、Valve的Steam Deck與Razer出的Razer Edge 5G掌機
▲台灣市場接下來將陸續推出Logitech G CLOUD Gaming Handheld、Valve的Steam Deck與Razer出的Razer Edge 5G掌機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台幣

延伸閱讀

台哥大跨足保健食品版圖，公平會不禁止，卻因這件事被開罰

串流影音廣告成宣傳利器 OneAD SuperView合作Yahoo TV擴大流量版圖

K-POP女團ITZY首次世界巡演！台灣大哥大、MyMusic精選會員專享限量保留席次

2022「台灣人最愛聽這首歌」！Spotify年度榜單出爐　周杰倫、BTS、鄧紫棋全進榜

相關新聞

羅技也推掌上型遊戲機軋Switch？Logitech G CLOUD Gaming Handheld登台 可對應這雲端串流遊戲服務

羅技在今年9月下旬正式推出的旗下首款掌機裝置Logitech G CLOUD Gaming Handheld，今日 (12/15)由羅技宣布引進台灣市場，並且將與台灣大哥大合作資費銷售方案，同時也將對應NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩。

HOBOT推雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人 升級自動洗布座、更容易「解放雙手」

由台灣團隊HOBOT (好樣科技)打造的新一代雷姬掃拖地機器人，將以雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人為稱，同樣由嘉儀企業擔任台灣總代理，強調採用5倍壓縮集塵技術，及全新升級自動洗布座雷姬嚕嚕等設計，讓使用者能更進一步解放雙手。

燦坤「歡樂聖誕季」3重好禮加碼 新iPad舊換新萬元有找

不管是歲末年終汰舊換新，還是想為親友送上豪華耶誕禮，燦坤「歡樂聖誕季」自即日起至12月29日止為消費者送上耶誕專屬3重好...

LG UltraGear系列螢幕支援240Hz畫面更新率 增加OLED顯示面板與曲面款式

先前宣布推出旗下對應遊戲使用的UltraGear系列螢幕之後，LG預告將在CES 2023期間展示以OLED顯示面板打造、首款可對應240Hz畫面更新率的UltraGear系列螢幕，分別區分為27吋的27GR95QE，以及45吋的45GR95QE。

更容易同步手寫內容存放在手機！Nuwa Pen數位筆也能當一般簽字筆用

由荷蘭新創團隊Nuwa Pen推出的同名數位筆，本身可當作一般簽字筆使用，但可透過內建3組攝影機，搭配對應4096階的壓感元件與識別技術，即可透過藍牙連線與app連動方式，即可將使用者書寫、塗鴉內容同步至手機等裝置存放。

可用指尖量心率！華碩推全球首款脈波指數健康手環VivoWatch 5 AERO 還有GPS

華碩12月14日宣布推出全球第一款採用指尖量測脈波指數的健康手環VivoWatch 5 AERO，讓使用者能更輕易隨時量測個人身體健康數據，並且從即日起在台開放銷售，建議售價為新台幣3690元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。