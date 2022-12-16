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HOBOT推雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人 升級自動洗布座、更容易「解放雙手」

聯合新聞網／ 楊又肇
▲雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人
▲雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人

由台灣團隊HOBOT (好樣科技)打造的新一代雷姬掃拖地機器人，將以雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人為稱，同樣由嘉儀企業擔任台灣總代理，強調採用5倍壓縮集塵技術，及全新升級自動洗布座雷姬嚕嚕等設計，讓使用者能更進一步解放雙手。

在雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人設計中，採用免集塵座、一次性集塵袋等綠色設計，藉此精簡3倍佔用空間，並且減少清理集塵盒的頻率，另外更配合獨家專利前吸髮口設計，藉此降低掃地機器人因頭髮、寵物毛髮纏繞底部滾刷情況，同時更提高5000Pa吸力，在清掃過程即可預先吸除地上82%毛髮，並且配合D型機身與4公分長度邊刷清除牆角及櫃底空間塵屑。

▲採用免集塵座、一次性集塵袋等綠色設計，藉此精簡3倍佔用空間，並且減少清理集塵盒的頻率
▲採用免集塵座、一次性集塵袋等綠色設計，藉此精簡3倍佔用空間，並且減少清理集塵盒的頻率

▲配合獨家專利前吸髮口設計，藉此降低掃地機器人因頭髮、寵物毛髮纏繞底部滾刷情況
▲配合獨家專利前吸髮口設計，藉此降低掃地機器人因頭髮、寵物毛髮纏繞底部滾刷情況

拖地部分，則是配合HSSPL智慧大動作平板拖布，透過最高每分鐘1300次振動、每次8毫米、加壓800克的仿手拖力道往復擦拭，將髒汙集中累積於拖布前緣，確保拖過地面不留髒污。而拖布更結合銀離子、三層縫合設計，提供高耐用性、可達99.9%抑菌兼除臭特性，同時配合智慧感溫噴水功能，藉由計算室溫影響蒸發率，精密控制噴水量溶解汙漬，在拖地後避免留下水痕。

另外，透過8種Talent Clean達人清潔模式，藉由大數據歸納出適用於不同髒污種類的清潔參數，讓使用者能針對居家污垢狀況選擇合適對應模式，藉此對付常見地板髒污，甚至也能自動偵測地面材質，及時抬起拖布，避免沾濕地毯，並且加強地面吸力，進而提升各類地面的掃拖效率。

▲透過8種Talent Clean達人清潔模式，藉由大數據歸納出適用於不同髒污種類的清潔參數，讓使用者能針對居家污垢狀況選擇合適對應模式
▲透過8種Talent Clean達人清潔模式，藉由大數據歸納出適用於不同髒污種類的清潔參數，讓使用者能針對居家污垢狀況選擇合適對應模式

除了Talent Clean多元清潔模式應用，雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人也加入無需Wi-Fi路由器即可透過Wi-Fi熱點連接的Easy Link設計，以及獨家簾幕區規劃與此次升級的特定清掃範圍框劃功能等，讓掃拖地機器人清潔指令更加彈性，同時也能配合人性化創意語音設計，讓機器人能以自製提示語音添加使用親和力。

而搭配LEGEE LuLu雷姬嚕嚕自動洗布基站，更可透過專利封閉回水設計，在拖布下方直接進行噴水與雙刷清洗，清潔後的廢水也能立即回收，避免積水與泥沙沉積在底盤，避免髒污堆積、廢水異味蔓延等問題。同時，LEGEE LuLu雷姬嚕嚕自動洗布基站也搭載自動補水、充電、拖布烘乾等功能，讓使用者能以更簡單方式完成地面清掃、拖地，以及洗布、充電、補水、烘乾等工作。

▲LEGEE LuLu雷姬嚕嚕自動洗布基站
▲LEGEE LuLu雷姬嚕嚕自動洗布基站

▲藉由兩道刮刀清理抹布上的灰塵、髒污
▲藉由兩道刮刀清理抹布上的灰塵、髒污

▲右側為清水箱，左側為廢水箱
▲右側為清水箱，左側為廢水箱

▲透過背面注水口進行加水
▲透過背面注水口進行加水

雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人將從即日起於嘉儀各大百貨專櫃、電器連鎖店及各大網路購物平台上市，建議售價為新台幣19800元。

▲雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人
▲雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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