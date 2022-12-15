更容易同步手寫內容存放在手機！Nuwa Pen數位筆也能當一般簽字筆用

由荷蘭新創團隊Nuwa Pen推出的同名數位筆，本身可當作一般簽字筆使用，但可透過內建3組攝影機，搭配對應4096階的壓感元件與識別技術，即可透過藍牙連線與app連動方式，即可將使用者書寫、塗鴉內容同步至手機等裝置存放。

其實市場已經有不少類似產品出現，但Nuwa Pen除了標榜使用者能以原本書寫習慣在一般筆記本、紙張上書寫，甚至筆身可直接使用一般更換墨水，主要是透過筆頭內建3組攝影機，以及內建4096階的壓感元件，加上本身採用筆跡識別技術，即可將識別筆跡內容透過藍牙與app同步至手機等裝置。

而為了避免傳輸資料遭竊，或是被他人窺看，Nuwa Pen透過名為Robust SecureSPOT的端到端加密技術保護同步資料，另外也透過內建節能晶片減少電力損耗，而筆身開啟藍牙同步時間約可達2小時，配合收納筆盒即可在15分鐘內完成充電。

至於配合Nuwa Pen使用的app，則是可以依照位置、時間等條件將同步筆記內容同步，另外使用者也能透過每月2.99歐元訂閱Nuwa Pen+服務，提供可將手寫文字內容轉換成數位文字，以及可將筆記內容應用至不同app使用的額外功能。

目前Nuwa Pen已經開放預訂，並且以279歐元價格銷售，提供黑、白兩款配色，預計在2023年8月正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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