快訊

禁44年！忠孝西路昨晚開放 十數輛機車搶頭香行駛

更容易同步手寫內容存放在手機！Nuwa Pen數位筆也能當一般簽字筆用

聯合新聞網／ 楊又肇

由荷蘭新創團隊Nuwa Pen推出的同名數位筆，本身可當作一般簽字筆使用，但可透過內建3組攝影機，搭配對應4096階的壓感元件與識別技術，即可透過藍牙連線與app連動方式，即可將使用者書寫、塗鴉內容同步至手機等裝置存放。

其實市場已經有不少類似產品出現，但Nuwa Pen除了標榜使用者能以原本書寫習慣在一般筆記本、紙張上書寫，甚至筆身可直接使用一般更換墨水，主要是透過筆頭內建3組攝影機，以及內建4096階的壓感元件，加上本身採用筆跡識別技術，即可將識別筆跡內容透過藍牙與app同步至手機等裝置。

而為了避免傳輸資料遭竊，或是被他人窺看，Nuwa Pen透過名為Robust SecureSPOT的端到端加密技術保護同步資料，另外也透過內建節能晶片減少電力損耗，而筆身開啟藍牙同步時間約可達2小時，配合收納筆盒即可在15分鐘內完成充電。

至於配合Nuwa Pen使用的app，則是可以依照位置、時間等條件將同步筆記內容同步，另外使用者也能透過每月2.99歐元訂閱Nuwa Pen+服務，提供可將手寫文字內容轉換成數位文字，以及可將筆記內容應用至不同app使用的額外功能。

目前Nuwa Pen已經開放預訂，並且以279歐元價格銷售，提供黑、白兩款配色，預計在2023年8月正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

團隊

延伸閱讀

世足賽／梅西球場罕見發火成迷因圖 周邊商品熱燒推出

台人開車愛插隊？荷蘭駕駛曝當地考照「超難基本功」！

世足賽／FIFA對阿荷戰展開調查 梅西是否遭禁賽引熱議

世足賽／阿荷18張黃牌 梅西不滿裁判還對荷蘭爆粗口

相關新聞

更容易同步手寫內容存放在手機！Nuwa Pen數位筆也能當一般簽字筆用

由荷蘭新創團隊Nuwa Pen推出的同名數位筆，本身可當作一般簽字筆使用，但可透過內建3組攝影機，搭配對應4096階的壓感元件與識別技術，即可透過藍牙連線與app連動方式，即可將使用者書寫、塗鴉內容同步至手機等裝置存放。

可用指尖量心率！華碩推全球首款脈波指數健康手環VivoWatch 5 AERO 還有GPS

華碩12月14日宣布推出全球第一款採用指尖量測脈波指數的健康手環VivoWatch 5 AERO，讓使用者能更輕易隨時量測個人身體健康數據，並且從即日起在台開放銷售，建議售價為新台幣3690元。

你的數位傳情小紙條上線了！蘋果全新「無邊記」App讓線上協作更輕鬆不受限

於今年中WWDC首度亮相的蘋果協作筆記神器「無邊記」終於正式推出了！使用者現在趕快將手邊的iPhone、iPad和Mac...

更蝦趴的喇叭！IKEA合作Sonos 推Symfonisk落地燈喇叭

繼先前推出Symfonisk系列智慧家具，IKEA與音響廠商Sonos合作新品是一款落地燈的喇叭產品，同樣隸屬Symfonisk系列。

E Ink Gallery 3全彩電子紙進入量產 2023年將有大量電子閱讀器產品登場

E Ink (元太科技)宣布旗下全彩電子紙技術E Ink Gallery 3進入量產，並且預告包含Bigme (大我)、BOOX (文石)、iFlyTek (科大訊飛)、iReader (掌閱)、PocketBook、Readmoo讀墨電子書，以及AOC在內業者都將從2023年起陸續推出採用E Ink Gallery 3全彩電子紙的應用產品。

今年明年請省錢！蘋果2024推OLED螢幕MacBook Air、iPad Pro藏「必換關鍵」

更強的iPad要來了？由於蘋果（Apple）2022年推出的全新M2版iPad Pro僅有升級至M2晶片、新增「懸浮功能」及藍牙5.3、支援ProRes規格拍攝影片，對一般「平民老百姓」用不到，加上定價比舊款貴3000至7650元，讓不少人猶豫，轉而開始期待下一款新iPad Pro會以什麼面貌出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。