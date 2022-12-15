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可用指尖量心率！華碩推全球首款脈波指數健康手環VivoWatch 5 AERO 還有GPS

聯合新聞網／ 楊又肇

華碩12月14日宣布推出全球第一款採用指尖量測脈波指數的健康手環VivoWatch 5 AERO，讓使用者能更輕易隨時量測個人身體健康數據，並且從即日起在台開放銷售，建議售價為新台幣3690元。

依照說明，VivoWatch 5 AERO不僅具備醫規等級的三極片單導程ECG電學感測元件，以及採雙通道設計的PPG光學感測元件，更加入可評估健康狀態的「脈波指數」量測功能，藉此進一步確保VivoWatch 5 AERO量測健康數據可靠性。

此外，VivoWatch 5 AERO的新版心電圖軟體功能也獲得台灣衛福部醫療器材軟體認證，未來也會開放其他同樣支援心電圖的VivoWatch產品更新使用。而針對疫情可能引發血氧變化問題，此次在VivoWatch 5 AERO增加的指尖血氧量測功能，更讓使用者能快速透過指尖量測相關數據，並且確認心率、舒壓指數、睡眠品質等狀況。

手環本身僅30公克重，對應長達7天電池續航時間，支援5ATM生活防水，採用醫療等級矽膠材質手環帶與磁吸充電設計，並且能透過內建GPS定位功能對應精準位置量測與移動軌跡紀錄功能，支援紀錄跑步速度、距離、行進路徑與配速跑步功能，運動數據則支援量測慢跑、游泳、建走、瑜珈等項目。

華碩表示，VivoWatch 5 AERO採技術百分之百自主研發、台灣製造，並且針對後疫情時代生活需求打造，讓使用者能更方便隨時確認個人身體狀況。

VivoWatch 5 AERO從即日起開放銷售，分別透過Yahoo!購物中心、PChome線上購物、momo購物網，以及全台華碩手機專賣店搶先開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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