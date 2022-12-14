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更蝦趴的喇叭！IKEA合作Sonos 推Symfonisk落地燈喇叭

聯合新聞網／ 楊又肇

繼先前推出Symfonisk系列智慧家具，IKEA與音響廠商Sonos合作新品是一款落地燈的喇叭產品，同樣隸屬Symfonisk系列。

這款隸屬Symfonisk系列的喇叭主要延續Sonos技術設計，包含TruePlay調音技術、配對連接功能，以及對應Spotify等串流音樂服務播放等。

不過，這款喇叭依然未搭載數位助理服務，僅能透過額外配件才能具備亞馬遜Alexa、Google Assistant，或是蘋果Siri數位助理服務功能。

而建議售價部分將以260美元價格銷售，預計從2023年1月開始透過IKEA實體門市，或是線上商店銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

IKEA 外配

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