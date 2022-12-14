更蝦趴的喇叭！IKEA合作Sonos 推Symfonisk落地燈喇叭

更強的iPad要來了？由於蘋果（Apple）2022年推出的全新M2版iPad Pro僅有升級至M2晶片、新增「懸浮功能」及藍牙5.3、支援ProRes規格拍攝影片，對一般「平民老百姓」用不到，加上定價比舊款貴3000至7650元，讓不少人猶豫，轉而開始期待下一款新iPad Pro會以什麼面貌出現。

2022-12-13 12:46