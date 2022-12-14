更蝦趴的喇叭！IKEA合作Sonos 推Symfonisk落地燈喇叭
繼先前推出Symfonisk系列智慧家具，IKEA與音響廠商Sonos合作新品是一款落地燈的喇叭產品，同樣隸屬Symfonisk系列。
這款隸屬Symfonisk系列的喇叭主要延續Sonos技術設計，包含TruePlay調音技術、配對連接功能，以及對應Spotify等串流音樂服務播放等。
不過，這款喇叭依然未搭載數位助理服務，僅能透過額外配件才能具備亞馬遜Alexa、Google Assistant，或是蘋果Siri數位助理服務功能。
而建議售價部分將以260美元價格銷售，預計從2023年1月開始透過IKEA實體門市，或是線上商店銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言