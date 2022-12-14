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E Ink Gallery 3全彩電子紙進入量產 2023年將有大量電子閱讀器產品登場

聯合新聞網／ 楊又肇

E Ink (元太科技)宣布旗下全彩電子紙技術E Ink Gallery 3進入量產，並且預告包含Bigme (大我)、BOOX (文石)、iFlyTek (科大訊飛)、iReader (掌閱)、PocketBook、Readmoo讀墨電子書，以及AOC在內業者都將從2023年起陸續推出採用E Ink Gallery 3全彩電子紙的應用產品。

E Ink Gallery 3採用E Ink ACeP (Advanced Color ePaper)全彩電子紙顯示技術開發，並且以全彩電子紙技術架構為基礎，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實現全色域顯示效果，同時保留電子紙使用特性，包含僅需微量電源即可使用、待機時幾乎不耗電，以及較長時間才需要替裝置充電等。

另外，E Ink Gallery 3更將黑白文字換頁速度提升至350毫秒，彩色顯示更新速度則在快速顯示模式下為500毫秒，而在標準模式下則為750毫秒至1000毫秒，至於最佳色彩顯示模式則可在1500毫秒完成換頁，同時也加入支援數位筆寫功能，除了黑白雙色之外，還可呈現幾種主要顏色，筆寫延遲最低僅約30毫秒。

而E Ink Gallery 3搭配E Ink ComfortGaze前光技術，更可減少從顯示器表面反射的藍光含量，讓閱讀時能有更舒適的視覺感受，相比前一代設計約可減少60%藍光含量，以及24%藍光影像幅度。

依照統計，全球市場在過去5年約使用1.3億台電子書閱讀器，透過數位閱讀方式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀，若以1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書計算，相較透過紙本書籍或液晶平板裝置閱讀情況，分別約可將二氧化碳排放量減少為10萬分之一及50分之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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