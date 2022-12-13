快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年明年請省錢！蘋果2024推OLED螢幕MacBook Air、iPad Pro藏「必換關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果傳出2024年將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air（見圖）、11吋及12.9吋的iPad Pro。今年推出的M2版MacBook Air也改為瀏海螢幕設計。（翻攝自蘋果官網）
蘋果傳出2024年將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air（見圖）、11吋及12.9吋的iPad Pro。今年推出的M2版MacBook Air也改為瀏海螢幕設計。（翻攝自蘋果官網）

更強的iPad要來了？由於蘋果（Apple）2022年推出的全新M2版iPad Pro僅有升級至M2晶片、新增「懸浮功能」及藍牙5.3、支援ProRes規格拍攝影片，對一般「平民老百姓」用不到，加上定價比舊款貴3000至7650元，讓不少人猶豫，轉而開始期待下一款新iPad Pro會以什麼面貌出現。

外媒報導，市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young透露，2024年蘋果將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro，並提到將採用「雙層」OLED螢幕，帶有2個紅色、綠色和藍色發射層，可以提高亮度和降低功耗。

OLED最大優勢是具有自發光性，不需要背光源，可讓設備具有更好的對比度及電池壽命，目前僅有iPhone與Apple Watch有配備OLED螢幕，12.9吋的iPad Pro為mini-LED。

新版iPad Pro和2021年版的14吋、16吋MacBook Pro都配備了具有24Hz至120Hz的ProMotion「自動適應更新率技術」，2024年配有OLED螢幕的機種也會延續ProMotion技術，其中13吋MacBook Air為首次搭配，將會是一大亮點，加上Ross Young預測蘋果產品的高準確性，更讓外界期待新版的13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro。

蘋果傳出2024年將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro（見圖）。（翻攝自蘋果官網）
蘋果傳出2024年將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro（見圖）。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

電動車驗車過戶GG？業者未召回改這配件 衰車主：好像變成我的問題

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

他買千元iPhone手機殼「框歪又鬆」 嘆被業者質疑不會裝：用鏡頭框失去客戶信任

蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮

相關新聞

今年明年請省錢！蘋果2024推OLED螢幕MacBook Air、iPad Pro藏「必換關鍵」

更強的iPad要來了？由於蘋果（Apple）2022年推出的全新M2版iPad Pro僅有升級至M2晶片、新增「懸浮功能」及藍牙5.3、支援ProRes規格拍攝影片，對一般「平民老百姓」用不到，加上定價比舊款貴3000至7650元，讓不少人猶豫，轉而開始期待下一款新iPad Pro會以什麼面貌出現。

慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕

外送員整日在外奔波，利用手機接單、聯繫店家及顧客，手機耗電非常兇，若在雨天更需要做好防水措施，因此路上經常見到外送員會在手機支架上安裝「手機雨傘」或替手機包上夾鏈袋，再連接行動電源充電，但日前有一名網

蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮

古時候有「孟母三遷」，現在科技化後，竟有「AirTag三遷」！一名變態男子不斷以蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」跟蹤一名聲稱已婚的女子，藏匿的地方都相當奇妙，但都被iPhone及時發現，隨後遭警方逮捕。女子表示，他們從未有任何關係。

小米手錶S2最高續航12天 小米新款萬兆級路由器登場！

除了小米13系列與MIUI 14客製化操作介面，小米此次也同步揭曉小米手錶S2、小米Buds 4、小米Sound Pro，以及新款萬兆級路由器。

小米正式進軍迷你PC市場 撞臉Mac mini對決蘋果

先前接連推出小米筆電、顯示器、滑鼠與鍵盤等配件之後，小米終於隨著小米13系列正式揭曉，同時也宣布進軍迷你PC市場，將以類似Mac mini外型的小米迷你主機吸引更多市場消費族群。

入門款空拍機DJI Mini 3揭曉 續航力、相機功能升級

日前推出低於249公克、無損直行拍攝的DJI Mini 3 Pro之後，DJI再次推出入門款空拍機DJI Mini 3。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。