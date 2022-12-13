今年明年請省錢！蘋果2024推OLED螢幕MacBook Air、iPad Pro藏「必換關鍵」

更強的iPad要來了？由於蘋果（Apple）2022年推出的全新M2版iPad Pro僅有升級至M2晶片、新增「懸浮功能」及藍牙5.3、支援ProRes規格拍攝影片，對一般「平民老百姓」用不到，加上定價比舊款貴3000至7650元，讓不少人猶豫，轉而開始期待下一款新iPad Pro會以什麼面貌出現。

外媒報導，市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young透露，2024年蘋果將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro，並提到將採用「雙層」OLED螢幕，帶有2個紅色、綠色和藍色發射層，可以提高亮度和降低功耗。

OLED最大優勢是具有自發光性，不需要背光源，可讓設備具有更好的對比度及電池壽命，目前僅有iPhone與Apple Watch有配備OLED螢幕，12.9吋的iPad Pro為mini-LED。

新版iPad Pro和2021年版的14吋、16吋MacBook Pro都配備了具有24Hz至120Hz的ProMotion「自動適應更新率技術」，2024年配有OLED螢幕的機種也會延續ProMotion技術，其中13吋MacBook Air為首次搭配，將會是一大亮點，加上Ross Young預測蘋果產品的高準確性，更讓外界期待新版的13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro。

蘋果傳出2024年將出OLED螢幕的新款13吋MacBook Air、11吋及12.9吋的iPad Pro（見圖）。（翻攝自蘋果官網）

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