慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕

外送員整日在外奔波，利用手機接單、聯繫店家及顧客，手機耗電非常兇，若在雨天更需要做好防水措施，因此路上經常見到外送員會在手機支架上安裝「手機雨傘」或替手機包上夾鏈袋，再連接行動電源充電，但日前有一名網友就發文勸世「手機線真的不能省」，他使用來路不明的充電線，沒想到當場讓線材「燒破洞」。

這名網友透過PTT發文勸世「充電線真的不要省」，他表示日前騎車外出時，拿了一條充電線連接機車的QC3.0充電（一種輸出功率24W的快充技術），怎料騎到一半竟發現「充電頭在冒白煙」，他也透露當時是在雨天中使用手機架，手機和充電端用夾鏈袋包裹著以防進水。

不過，原PO親眼見到「電線走火」的現場因此蒙上陰影，現在晚上也不太敢讓手機整夜充電，直呼「所以還是不要亂買來路不明的充電線」。從原PO提供的「傷勢」照可見，充電線材的Lightning端從內燒出一個破洞，內部材料更是嚴重燒壞，根本無法再修復使用。

一名外送員邊騎車邊替手機充電，未料充電線材不慎走火「燒破洞」。圖擷取自PTT

許多人都被照片嚇壞，紛紛留言直呼「感謝分享，幾百塊的錢真的不要省，幾萬的iPhone都買下去了」、「早說過這種東西不要省，偏偏一堆人不信邪」、「我用原廠的根本沒壞過」。

多數網友從原PO邊騎車充電的習慣猜出，他應該是一名經常跑單的外送員，大家反而指責起原PO「在雨天中充電」的行為才是罪魁禍首，「會這樣跟下雨脫不了關係，下雨天這樣充電是真的心臟很大顆」、「下雨充電⋯無知真是可怕」、「下雨還敢充電⋯用再好的線都有可能會冒煙啊」、「自己下雨天充電還怪線，當夾鏈袋萬能喔？ 笑死」。

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